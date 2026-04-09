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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में अचानक क्यों होने लगी मैच फिक्सिंग की चर्चा? क्या गुजरात के खिलाफ जानबूझकर हारी दिल्ली?

IPL में अचानक क्यों होने लगी मैच फिक्सिंग की चर्चा? क्या गुजरात के खिलाफ जानबूझकर हारी दिल्ली?

David Miller Match Fixing: IPL 2026 को 'फिक्सिंग' के आरोपों ने घेर लिया है. डेविड मिलर को गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी 2 गेंद के खेल के लिए निशाना बनाया जा रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Apr 2026 05:31 PM (IST)
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David Miller Fixing: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन को 'फिक्सिंग' की चर्चाओं ने घेर लिया है. बीते बुधवार गुजरात टाइटंस की दिल्ली कैपिटल्स पर एक रन की रोमांचक जीत के बाद IPL आलोचनाओं में घिर गया है. दरअसल दिल्ली को अंतिम 2 गेंद पर जीत के लिए दो रन बनाने थे और डेविड मिलर बहुत अच्छे टच में थे, लेकिन अंतिम 2 गेंद पर उनसे दो रन नहीं बने. वहीं सोशल मीडिया पर 19वें ओवर को लेकर भी लोगों ने दावा किया है कि मिलर ने छक्का लगाया था, लेकिन असल में उसे चौक दिया गया.

IPL मे फिक्सिंग की चर्चा, सिक्स को चौका बताया

सोशल मीडिया पर 19वें ओवर की पहली गेंद को लेकर बहस छिड़ी हुई है. दरअसल उस गेंद पर मिलर ने हवाई शॉट लगाया, जिसे थर्ड अंपायर ने चौका करार दिया. इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वह सिक्स था और गेंद सीधी एड कुशन पर लैंड हुई थी. लोगों ने कहा कि थर्ड अंपायर ने भी रिप्ले देख जल्दबाजी में उसे चौका करार दिया था.

अंतिम गेंद पर रन आउट पर भी बहस

इंटरनेट पर अंतिम 2 गेंद भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. पांचवीं गेंद यानी मैच के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर डेविड मिलर के सिंगल रन ना भागने को भी फिक्सिंग से जोड़ा जा रहा है. इसके अलावा अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव रन आउट हो गए थे. एक फैन ने दावा किया कि अंतिम गेंद पर कुलदीप के रन आउट को ज्यादा एंगल से दिखाया जाना चाहिए था, वह फैसला भी जल्दबाजी में ले लिया गया. हालांकि कुलदीप सफेद रेखा से बहुत दूर थे और वाकई में आउट हो गए थे.

क्रिकेट और खासतौर पर टी20 फॉर्मेट अनिश्चितताओं से भरा होता है. पांचवीं गेंद पर जरूर डेविड मिलर की मानसिकता यह रही होगी कि मैच सुपर ओवर तक ना जाए और वे आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाकर दिल्ली को जिता दें. मगर चीजें उनकी उम्मीद से उलट हुईं और दिल्ली एक रन से मैच हार गई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Apr 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals David Miller Gujarat Titans IPL 2026
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