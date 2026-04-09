IPL में अचानक क्यों होने लगी मैच फिक्सिंग की चर्चा? क्या गुजरात के खिलाफ जानबूझकर हारी दिल्ली?
David Miller Match Fixing: IPL 2026 को 'फिक्सिंग' के आरोपों ने घेर लिया है. डेविड मिलर को गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी 2 गेंद के खेल के लिए निशाना बनाया जा रहा है.
David Miller Fixing: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन को 'फिक्सिंग' की चर्चाओं ने घेर लिया है. बीते बुधवार गुजरात टाइटंस की दिल्ली कैपिटल्स पर एक रन की रोमांचक जीत के बाद IPL आलोचनाओं में घिर गया है. दरअसल दिल्ली को अंतिम 2 गेंद पर जीत के लिए दो रन बनाने थे और डेविड मिलर बहुत अच्छे टच में थे, लेकिन अंतिम 2 गेंद पर उनसे दो रन नहीं बने. वहीं सोशल मीडिया पर 19वें ओवर को लेकर भी लोगों ने दावा किया है कि मिलर ने छक्का लगाया था, लेकिन असल में उसे चौक दिया गया.
IPL मे फिक्सिंग की चर्चा, सिक्स को चौका बताया
सोशल मीडिया पर 19वें ओवर की पहली गेंद को लेकर बहस छिड़ी हुई है. दरअसल उस गेंद पर मिलर ने हवाई शॉट लगाया, जिसे थर्ड अंपायर ने चौका करार दिया. इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वह सिक्स था और गेंद सीधी एड कुशन पर लैंड हुई थी. लोगों ने कहा कि थर्ड अंपायर ने भी रिप्ले देख जल्दबाजी में उसे चौका करार दिया था.
अंतिम गेंद पर रन आउट पर भी बहस
इंटरनेट पर अंतिम 2 गेंद भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. पांचवीं गेंद यानी मैच के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर डेविड मिलर के सिंगल रन ना भागने को भी फिक्सिंग से जोड़ा जा रहा है. इसके अलावा अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव रन आउट हो गए थे. एक फैन ने दावा किया कि अंतिम गेंद पर कुलदीप के रन आउट को ज्यादा एंगल से दिखाया जाना चाहिए था, वह फैसला भी जल्दबाजी में ले लिया गया. हालांकि कुलदीप सफेद रेखा से बहुत दूर थे और वाकई में आउट हो गए थे.
क्रिकेट और खासतौर पर टी20 फॉर्मेट अनिश्चितताओं से भरा होता है. पांचवीं गेंद पर जरूर डेविड मिलर की मानसिकता यह रही होगी कि मैच सुपर ओवर तक ना जाए और वे आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाकर दिल्ली को जिता दें. मगर चीजें उनकी उम्मीद से उलट हुईं और दिल्ली एक रन से मैच हार गई.
🚨IPL UNDER SCANNER: GT vs DC MATCH FIXING QUESTIONS 🚨— Muffatball vikrant (@Vikrant_1589) April 9, 2026
In the 19th over, David Miller hit one that looked like a clean six, but it was quickly given as four. No replay shown raising serious doubts. With just 2 needed off 2 balls, Miller refused an easy single. A shocking call… pic.twitter.com/arc65dX1LF
Another Day Another Match Fixing In IPL. David Miller Scored A Six But Umpire Gave It A Four. They Didn't Check This Boundary And Neither Showed Replay Of That Ball.There Is Something Very Wrong Happening In This IPL.Umpires Did Cheating To Rob DC Of A Winpic.twitter.com/APnJXSCSNn— Aryan Goel 2.0 (@AryanGoelNew) April 9, 2026
🚨 MASSIVE FIXING IN IPL 🚨— Abdullah (@Abdullahhhh_56) April 9, 2026
Yesterday in IPL match DC need 2 runs on 2 balls, David miller on the strike he hit the ball, ball was miles away, but he didn’t take the single and Delhi lost the match.
- Why fixing is very normal In IPL ? pic.twitter.com/vuIjfyqWbM
🚨 LIVE FIXING IN DC VS GT MATCH FOR NOT GIVING 6 🚨— Bemba Tavuma X 🐐 (@gaandfaadtits) April 9, 2026
David Miller hit a shot that landed right on the boundary, and no one could tell whether it was a six or a four. There was no replay shown, and the umpire directly signaled it as a four.
pic.twitter.com/Z4L1Cf5OOW
🚨 DAVID MILLER REFUSES SINGLE 🚨— Gully Point (@gullypoint_) April 9, 2026
In a shocking turn at the DC vs GT match, David Miller declined a straightforward single when Delhi needed 2 runs off 2 balls. This moment has ignited wild claims of match-fixing in the wake of their dramatic one-run loss. pic.twitter.com/cIGVxFe1dQ
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Source: IOCL