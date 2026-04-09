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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSheikh Hasina Extradition: शेख हसीना को कब तक शरण दे सकता है भारत, क्या इसके भी हैं कुछ नियम?

Sheikh Hasina Extradition: शेख हसीना को कब तक शरण दे सकता है भारत, क्या इसके भी हैं कुछ नियम?

Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यपर्ण की मांग की है. आइए जानते हैं भारत कब तक शेख हसीना को शरण दे सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 09 Apr 2026 02:58 PM (IST)
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Sheikh Hasina Extradition: बीते कुछ समय में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ने के बाद ढाका ने अब रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश शुरू कर दी है. बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत आए और उन्होंने  भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे बड़े नेताओं से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के  प्रत्यपर्ण की अपनी मांग को फिर से दोहराया. हालांकि भारत ने अब तक इस अनुरोध पर कोई भी जवाब नहीं दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर भारत शेख हसीना को कब तक अपने यहां रहने की इजाजत दे सकता है.

क्या है रहने की समय सीमा? 

भारत ने शेख हसीना को देश में अनिश्चित काल तक रहने की इजाजत दी है. आधिकारिक बयानों के मुताबिक उनके रहने की अवधि कानून द्वारा तय नहीं है और यह काफी हद तक उनके अपने फैसले और भारत के राजनीतिक रुख पर निर्भर करती है. 

वीजा से रेजिडेंस परमिट में बदलाव 

उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द होने के बाद भी भारत ने 2025 में तकनीकी आधार पर वीजा देकर उनके रहने की अवधि बढ़ा दी है. यह असल में एक रेजिडेंस परमिट की तरह काम करता है. हालांकि भारत औपचारिक रूप से राजनीतिक शरण शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनके साथ एक राजकीय अतिथि जैसा व्यवहार किया जा रहा है. 

क्या हैं प्रत्यर्पण की शर्तें?

बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है. लेकिन भारत कुछ शर्तों के तहत कानूनी रूप से इस मांग को ठुकरा सकता है.  अगर मामले को राजनीतिक प्रकृति का मान जाए, अगर उस व्यक्ति को मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है और अगर निष्पक्ष सुनवाई को लेकर कोई भी चिंता है तो भारत इन आधारों पर इस मांग को ठुकरा सकता है.

मृत्युदंड एक बड़ी वजह 

अगर किसी व्यक्ति को अनुरोध करने वाले देश में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है तो भारत मानवीय आधार पर प्रत्यर्पण से मना कर सकता है. यह वैश्विक मानवाधिकार सिद्धांत के अनुरूप है. अब भले ही भारत में घरेलू स्तर पर मृत्युदंड का प्रावधान क्यों ना मौजूद हो. 

भारत में कोई औपचारिक शरणार्थी कानून नहीं 

भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है. इसका मतलब है कि शरण देने के संबंध में कोई एक लिखित कानून मौजूद नहीं है. इसके बजाय ऐसे फैसले राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लिए जाते हैं. ये फैसले और राजनयिक संबंध और राष्ट्रीय हितों पर निर्भर होते हैं. 

आपको बता दें कि भले ही कोई औपचारिक शरण कानून न हो लेकिन इसके बावजूद भी भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों के लिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को पक्का करता है. इसमें विदेशी भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें:  7वीं पीढ़ी के इंजन-कोच लाने की तैयारी में रेलवे, जानें पहली पीढ़ी में कैसी थीं ये चीजें?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 02:58 PM (IST)
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Sheikh Hasina Bangladesh - India Sheikh Hasina Extradition
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