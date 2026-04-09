शेख हसीना को कब तक शरण दे सकता है भारत, क्या इसके भी हैं कुछ नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Sheikh Hasina Extradition: बीते कुछ समय में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ने के बाद ढाका ने अब रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश शुरू कर दी है. बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत आए और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे बड़े नेताओं से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यपर्ण की अपनी मांग को फिर से दोहराया. हालांकि भारत ने अब तक इस अनुरोध पर कोई भी जवाब नहीं दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर भारत शेख हसीना को कब तक अपने यहां रहने की इजाजत दे सकता है.

क्या है रहने की समय सीमा?

भारत ने शेख हसीना को देश में अनिश्चित काल तक रहने की इजाजत दी है. आधिकारिक बयानों के मुताबिक उनके रहने की अवधि कानून द्वारा तय नहीं है और यह काफी हद तक उनके अपने फैसले और भारत के राजनीतिक रुख पर निर्भर करती है.

वीजा से रेजिडेंस परमिट में बदलाव

उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द होने के बाद भी भारत ने 2025 में तकनीकी आधार पर वीजा देकर उनके रहने की अवधि बढ़ा दी है. यह असल में एक रेजिडेंस परमिट की तरह काम करता है. हालांकि भारत औपचारिक रूप से राजनीतिक शरण शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनके साथ एक राजकीय अतिथि जैसा व्यवहार किया जा रहा है.

क्या हैं प्रत्यर्पण की शर्तें?

बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है. लेकिन भारत कुछ शर्तों के तहत कानूनी रूप से इस मांग को ठुकरा सकता है. अगर मामले को राजनीतिक प्रकृति का मान जाए, अगर उस व्यक्ति को मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है और अगर निष्पक्ष सुनवाई को लेकर कोई भी चिंता है तो भारत इन आधारों पर इस मांग को ठुकरा सकता है.

मृत्युदंड एक बड़ी वजह

अगर किसी व्यक्ति को अनुरोध करने वाले देश में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है तो भारत मानवीय आधार पर प्रत्यर्पण से मना कर सकता है. यह वैश्विक मानवाधिकार सिद्धांत के अनुरूप है. अब भले ही भारत में घरेलू स्तर पर मृत्युदंड का प्रावधान क्यों ना मौजूद हो.

भारत में कोई औपचारिक शरणार्थी कानून नहीं

भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है. इसका मतलब है कि शरण देने के संबंध में कोई एक लिखित कानून मौजूद नहीं है. इसके बजाय ऐसे फैसले राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लिए जाते हैं. ये फैसले और राजनयिक संबंध और राष्ट्रीय हितों पर निर्भर होते हैं.

आपको बता दें कि भले ही कोई औपचारिक शरण कानून न हो लेकिन इसके बावजूद भी भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों के लिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को पक्का करता है. इसमें विदेशी भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: 7वीं पीढ़ी के इंजन-कोच लाने की तैयारी में रेलवे, जानें पहली पीढ़ी में कैसी थीं ये चीजें?