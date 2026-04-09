ये है दुनिया की सबसे बड़ी विमान फैक्ट्री, जानें यहां कौन से हवाई जहाज होते हैं तैयार?

विमान बनाने वाली दिग्गज कंपनी बोइंग का 'एवरेट प्लांट' अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित है, जिसे विमानों का महालोक कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. इस कारखाने का आकार इतना बड़ा है कि आम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता. बोइंग का यह प्लांट कुल 98.3 एकड़ के विशाल इलाके में फैला हुआ है.