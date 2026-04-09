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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजये है दुनिया की सबसे बड़ी विमान फैक्ट्री, जानें यहां कौन से हवाई जहाज होते हैं तैयार?

ये है दुनिया की सबसे बड़ी विमान फैक्ट्री, जानें यहां कौन से हवाई जहाज होते हैं तैयार?

दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज फैक्ट्री कौन सी है और क्या इसके दिलचस्प राज जानते हैं आप? इसके एक प्लांट में डिज्नीलैंड समा सकता है और इस फैक्ट्री के अंदर चलने के लिए साइकिल की जरूरत होती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 Apr 2026 09:21 AM (IST)
दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज फैक्ट्री कौन सी है और क्या इसके दिलचस्प राज जानते हैं आप? इसके एक प्लांट में डिज्नीलैंड समा सकता है और इस फैक्ट्री के अंदर चलने के लिए साइकिल की जरूरत होती है.

आसमान का सीना चीरकर उड़ने वाले विशाल हवाई जहाजों को देखकर अक्सर मन में सवाल उठता है कि इन्हें बनाया कहां जाता है. आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी विमान फैक्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं. यह कोई आम कारखाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा शहर है जहां एक साथ कई विशालकाय प्लेन आकार लेते हैं. अमेरिका में मौजूद बोइंग कंपनी के इस प्लांट की विशालता और हैरान करने वाली खूबियां आपको अचरज में डाल देंगी.

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जब भी एविएशन या हवाई जहाज बनाने की बात आती है, तो पूरी दुनिया में कई छोटी-बड़ी कंपनियां इसका काम करती हैं. दुनिया भर के देशों में अलग-अलग आकार के विमान बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बात दुनिया की सबसे बड़ी विमान फैक्ट्री की हो, तो यह ताज अमेरिका के सिर बंधा है.
जब भी एविएशन या हवाई जहाज बनाने की बात आती है, तो पूरी दुनिया में कई छोटी-बड़ी कंपनियां इसका काम करती हैं. दुनिया भर के देशों में अलग-अलग आकार के विमान बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बात दुनिया की सबसे बड़ी विमान फैक्ट्री की हो, तो यह ताज अमेरिका के सिर बंधा है.
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विमान बनाने वाली दिग्गज कंपनी बोइंग का 'एवरेट प्लांट' अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित है, जिसे विमानों का महालोक कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. इस कारखाने का आकार इतना बड़ा है कि आम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता. बोइंग का यह प्लांट कुल 98.3 एकड़ के विशाल इलाके में फैला हुआ है.
विमान बनाने वाली दिग्गज कंपनी बोइंग का 'एवरेट प्लांट' अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित है, जिसे विमानों का महालोक कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. इस कारखाने का आकार इतना बड़ा है कि आम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता. बोइंग का यह प्लांट कुल 98.3 एकड़ के विशाल इलाके में फैला हुआ है.
Published at : 09 Apr 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
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