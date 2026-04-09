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ये है दुनिया की सबसे बड़ी विमान फैक्ट्री, जानें यहां कौन से हवाई जहाज होते हैं तैयार?
दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज फैक्ट्री कौन सी है और क्या इसके दिलचस्प राज जानते हैं आप? इसके एक प्लांट में डिज्नीलैंड समा सकता है और इस फैक्ट्री के अंदर चलने के लिए साइकिल की जरूरत होती है.
आसमान का सीना चीरकर उड़ने वाले विशाल हवाई जहाजों को देखकर अक्सर मन में सवाल उठता है कि इन्हें बनाया कहां जाता है. आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी विमान फैक्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं. यह कोई आम कारखाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा शहर है जहां एक साथ कई विशालकाय प्लेन आकार लेते हैं. अमेरिका में मौजूद बोइंग कंपनी के इस प्लांट की विशालता और हैरान करने वाली खूबियां आपको अचरज में डाल देंगी.
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Published at : 09 Apr 2026 09:21 AM (IST)
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