स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे

अक्षय कुमार इन दिनों फिल्मों के साथ-साथ टीवी शो भी कर रहे हैं. वो शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' होस्ट कर रहे हैं. अक्षय का ये शो चर्चा में बना है. कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस शो को एंजॉय कर रही है. हाल ही में शो में अक्षय के स्कूल के दोस्त आए. इस दौरान अक्षय ने अपनी लाइफ से जुड़े सीक्रट्स बताए.

3 बार हुए हैं अक्षय कुमार

अक्षय ने खुद को बैकबेंचर बुलाया. उन्होंने बताया कि कैसे वो और उनके दोस्त स्कूल में 3 बार फेल हुए. अक्षय ने कहा, 'हम लोग केजी से साथ में हैं. और केजी से 9th ग्रेड के बीचमें हम लोग तीन-तीन बार फेल हुए हैं.' अक्षय के ये बोलने के बाद वहां बैठी ऑडियंस हंसने लगती है.

अक्षय कुमार यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपने दोस्त जिनेश की टांग खींची और पूछा कि वो स्कूल में फेल क्यों हुए. तो इस पर जिनेश ने कहा, 'मैं आपके साथ समय बिताता था. उसकी वजह से.'

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इसके बाद अक्षय ने जिनेश की खिंचाई करते हुए कहा कि इनकी फेवरेट आदत थी कि ये साइकिल चलाते थे और शहर जाते थे ताकि लड़कियों को देख सकें. जिनेश और अक्षय की मस्ती ने ऑडियंस को खूब हंसाया. फिर जिनेश भी अक्षय की टांग खींचते हैं और ऑडियंस से कहते हैं, 'क्या लगता है मैं देखता या ये.'

अक्षय की बात करें तो वो अब फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगे. ये फिल्म पहले 10 अप्रैल को रिलीज होनी थी. लेकिन 'धुंरधर 2' की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया. अब फिल्म के 16 अप्रैल से पेड प्रिव्यूज शुरू होंगे. अक्षय कुमार की इस फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. इस फिल्म के जरिए अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी लंबे समय के बाद साथ आ रही है. फिल्म में राजपाल यादव, परेश रावल, वामिका गब्बी, तब्बू जैसे स्टार्स हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ.