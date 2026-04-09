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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKerala Breast Tax: क्या था केरल का मुलक्करम कर, जिसमें ब्रेस्ट ढंकने के लिए दलित महिलाओं को देना पड़ता था टैक्स?

Kerala Breast Tax: क्या था केरल का मुलक्करम कर, जिसमें ब्रेस्ट ढंकने के लिए दलित महिलाओं को देना पड़ता था टैक्स?

Kerala Breast Tax: केरल के इतिहास में 'मुलक्करम' एक ऐसा काला अध्याय है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया था. केरल में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच चलिए पुराने पन्ने पलटें और इसके बारे में जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Apr 2026 03:35 PM (IST)
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Kerala Breast Tax: आज के आधुनिक दौर में हमें अपनी पसंद के कपड़े पहनने की पूरी आजादी है, लेकिन करीब 200 साल पहले भारत के एक हिस्से में तस्वीर बिल्कुल अलग थी. केरल की त्रावणकोर रियासत में जातिवाद का जहर इस कदर फैला था कि दलित और निचली जाति की महिलाओं के लिए अपना शरीर ढंकना भी एक महंगा अपराध माना जाता था. अपनी अस्मत और गरिमा की रक्षा के बदले उन्हें मुलक्करम नामक एक घिनौना कर चुकाना पड़ता था. आज केरल में 140 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का दौर चल रहा है, जहां इस बार चुनावी जंग काफी रोमांचक मोड़ पर है. मैदान में उतरे 883 प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, ऐसे में आइए, इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां एक महिला के बलिदान ने पूरी रियासत की सत्ता को हिला कर रख दिया था.

त्रावणकोर रियासत का क्रूर कर ढांचा

18वीं और 19वीं सदी के दौरान केरल का समाज सामंतवाद और जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था. त्रावणकोर रियासत के राजाओं ने अपनी तिजोरी भरने के लिए जनता पर अजीबो-गरीब टैक्स लगा रखे थे. उस दौर में मूंछ रखने, मछली का जाल इस्तेमाल करने, आभूषण पहनने और यहां तक कि नौकर रखने पर भी कर वसूला जाता था. लेकिन इन सबमें सबसे वीभत्स था मुलक्करम यानी स्तन कर. यह कर विशेष रूप से निचली जाति की महिलाओं पर थोपा गया था, ताकि समाज में उनकी नीची स्थिति को कपड़ों के माध्यम से भी रेखांकित किया जा सके.

गरिमा की कीमत वसूलने वाला कानून

मुलक्करम शब्द मलयालम भाषा से आया है, जिसका सीधा अर्थ है 'स्तन कर'. इस कानून के तहत दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर कमर से ऊपर का हिस्सा अनावृत यानी खुला रखना पड़ता था. यदि कोई महिला शालीनता के लिए अपने वक्ष को ढंकना चाहती थी, तो उसे इसके बदले राजा को कर देना होता था. कर की राशि कोई तय पैमाना नहीं थी; कहा जाता है कि टैक्स कलेक्टर महिला के अंगों के आकार और आकर्षण के आधार पर टैक्स तय करते थे. यह न केवल आर्थिक शोषण था, बल्कि महिलाओं के मानसिक और शारीरिक सम्मान पर सीधा प्रहार था.

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भौगोलिक जरूरत या जातिगत अहंकार?

प्राचीन केरल के इतिहास को देखें तो वहां की उमस भरी जलवायु के कारण पुरुष और महिलाएं दोनों ही कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहनते थे. यहां तक कि शाही परिवारों की राजकुमारियां भी विदेशी व्यापारियों से मिलते समय शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रखती थीं. पुर्तगाली और इटली के व्यापारियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वहां इसे हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन 19वीं सदी तक आते-आते यह एक परंपरा से बदलकर जातिगत भेदभाव का औजार बन गई. सवर्णों के सामने नतमस्तक होने और उन्हें सम्मान देने के लिए निचली जाति की महिलाओं को मजबूर किया गया कि वे कपड़े न पहनें.

कब महिलाओं में हुई स्तन ढंकने प्रबल इच्छा?

जब भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, तो उनके साथ विक्टोरियन मोरालिटी यानी पाश्चात्य नैतिकता का विचार आया. पश्चिमी दृष्टिकोण में शरीर को खुला रखना असभ्यता माना जाने लगा. इसके प्रभाव में केरल की महिलाओं में भी अपने शरीर को ढंकने की इच्छा प्रबल हुई. हालांकि, नायर जाति की महिलाएं भी नम्बूदरी ब्राह्मणों के सामने अपने अंगों को खुला रखने को मजबूर थीं, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार नाडार और एझावा जैसी जातियों पर हुआ था. सवर्ण समाज इस बदलाव के सख्त खिलाफ था और इसे अपनी प्रतिष्ठा पर चोट मानता था.

जब स्तन कर के खिलाफ उठी आवाज

स्तन कर के खिलाफ उठी आवाजों के बीच एक नाम अमर हो गया- नांगेली. एझावा जाति की यह साधारण महिला चेरथला गांव की रहने वाली थी. नांगेली ने ठान लिया था कि वह अपनी गरिमा के साथ समझौता नहीं करेगी और न ही इस अपमानजनक टैक्स को चुकाएगी. उसने अपना शरीर ढंकना शुरू कर दिया, जिससे राजा के अधिकारी यानी प्रवथियार आगबबूला हो गए. वे बार-बार उसके घर आकर कर की मांग करने लगे और उसे अपमानित किया गया. नांगेली के भीतर क्रोध का ज्वालामुखी धधक रहा था, जो अंततः एक खौफनाक प्रतिशोध में बदल गया.

केले के पत्ते पर नांगेली का खूनी प्रतिशोध

जब टैक्स कलेक्टर कर वसूलने के लिए नांगेली के घर पर अड़ गया, तो नांगेली अंदर गई और अपनी हंसिया तेज की. उसने अपनी पीड़ा और अपमान को खत्म करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. उसने अपने दोनों स्तन काटकर केले के पत्ते पर रख दिए और उन्हें टैक्स कलेक्टर के सामने पेश कर दिया. खून के फव्वारे और तड़पती नांगेली को देख अधिकारी के हाथ-पांव फूल गए. वह दृश्य इतना भयावह था कि अधिकारी वहां से जान बचाकर भागा. नांगेली ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया, लेकिन उसका यह बलिदान एक बड़ी क्रांति की चिंगारी बन गया.

बलिदान से उपजा विद्रोह का सैलाब

नांगेली की मौत की खबर पूरे त्रावणकोर में जंगल की आग की तरह फैल गई. लोग सड़कों पर उतर आए और जातीय हिंसा भड़क उठी. महिलाओं ने राजा के आदेशों को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया. इस एक घटना ने रियासत की नींव हिला दी थी. 1822 से 1859 के बीच तीन बड़े विद्रोह हुए, जिन्हें 'चाणर विद्रोह' या 'कपड़े पहनने का आंदोलन' कहा जाता है. जनता के भारी दबाव और नांगेली के आत्मोसर्ग के आगे राजा श्रीमोलम थिरूनल को झुकना पड़ा और आखिरकार मुलक्करम यानी ब्रेस्ट टैक्स को हमेशा के लिए खत्म करने की घोषणा की गई.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 03:35 PM (IST)
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