हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअमेरिका को भी कर्जा देता है भारत, जानें कितना है उस पर उधार?

अमेरिका को भी कर्जा देता है भारत, जानें कितना है उस पर उधार?

US Debt India: भारत अरबों डॉलर से अमेरिका को आर्थिक मदद दे रहा है. इस वक्त अमेरिका की हालत खराब है और उसके ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है. आइए जानें कि भारत ने उसे कितना कर्जा दिया.

By : निधि पाल | Updated at : 04 Jan 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका खुद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद भारत ने इस सुपरपावर को अरबों डॉलर का कर्ज दिया हुआ है? भारत का निवेश न केवल अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को सपोर्ट करता है, बल्कि देश के विदेशी भंडार को भी मजबूत करता है. हाल ही में अमेरिका की वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद एक सवाल यह भी सामने आ रहा है कि क्या भारत अमेरिका को कर्जा देता है और आखिर उस पर भारत का कितना उधार है. चलिए जानें. 

भारत ने अमेरिका को कितना कर्ज दिया

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर कुल राष्ट्रीय कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 3,096 लाख करोड़ रुपये) से अधिक है. इसके बावजूद अमेरिका अपनी शक्ति बनाए हुए है. अमेरिका कर्ज लेने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड, बिल्स और सिक्योरिटीज जारी करता है.

भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में लगभग 234 अरब डॉलर (20 लाख करोड़ रुपये) का निवेश किया हुआ है. यह निवेश भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है और उसे फिक्स्ड रिटर्न मिलता है. निवेश के जरिए भारत अमेरिका की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में अप्रत्यक्ष मदद करता है.

अमेरिका का कर्ज संरचना

अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदाता अमेरिकी फेडरल रिजर्व है, जिसने 4.70 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दिया. इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी और अन्य एजेंसियों ने 2.40 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया है. विदेशी निवेशकों में चीन, जापान और भारत शामिल हैं, जिन्होंने कुल 8.70 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज प्रदान किया है.

हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिकी सॉवरेन रेटिंग को ट्रिपल ए से घटाकर एए1 कर दिया. इसका मुख्य कारण अमेरिका पर लगातार बढ़ता कर्ज और वित्तीय दबाव है.

वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई

हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की है. अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले आए. मादुरो को मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (MDC) में रखा गया, जो हिंसा और खराब हालात के लिए बदनाम है.

मादुरो की गिरफ्तारी का मुख्य कारण अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला में ड्रग तस्करी और वित्तीय अपराध हुए हैं. इस कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया है. अमेरिका की यह सैन्य कार्रवाई न केवल वेनेजुएला के आंतरिक मामलों को बदल सकती है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और आर्थिक संतुलन पर भी असर डाल सकती है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में रखे गए वेनेजुएला के मादुरो, जानें क्यों बदनाम है ये कैद?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 04 Jan 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
US Treasury Bonds US Debt India India US Investment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
क्रिकेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
Advertisement

वीडियोज

भरी जनसभा में बोले Fadnavis, छाती ठोंककर बोल रहा हूं, मेयर तो हिंदू और मराठी ही बनेगा
Himachal के Manali में Snowfall देख झूम उठे पर्यटक, Atal Tunnel भी सफेद चादर में लिपटा|
Sambhal में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर, गांववालों ने पहले ही गिरा दी थी मस्जिद|
Delhi के शहादरा में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से मचा हड़कंप, तीसरी मंजिल पर मिला दोनों का शव|
Gurmeet Ram Rahim को 40 दिन की मिली पैरोल, जेल में Rape की सजा काट रहा है राम रहीम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
क्रिकेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
विश्व
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
हेल्थ
World Strangest Diseases: ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश
यूटिलिटी
30 की उम्र में NPS में कितना करना होगा निवेश कि आने लगे 50 हजार की पेंशन, देख लें कैलकुलेशन
30 की उम्र में NPS में कितना करना होगा निवेश कि आने लगे 50 हजार की पेंशन, देख लें कैलकुलेशन
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget