अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने ग्रीन कार्ड धारकों यानी जिनके पास अमेरिका का स्थायी निवास है और उन लोगों के लिए भी जो ग्रीन कार्ड के बिना अमेरिका में रह रहे हैं, नए और कड़े इमिग्रेशन नियम लागू कर दिए हैं. इन नियमों से अमेरिका में रह रहे गैर-नागरिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. इसका सीधा असर उन सभी लोगों पर पड़ेगा जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है.

अमेरिकी सरकार के अनुसार, इन नए नियमों का मकसद सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाना है. अगर आप भी अमेरिका में रह रहे हैं और आपके पास अमेरिकी नागरिकता नहीं है, तो इन नियमों की जानकारी होना आपके लिए जरूरी है.

26 दिसंबर 2025 से लागू हुए नियम

अमेरिकी सरकार ने इन नए इमिग्रेशन नियमों को पूरे देश में आधिकारिक रूप से 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दिया है. इन नियमों के तहत ऐसे सभी लोग जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है, जिनमें ग्रीन कार्ड धारक भी शामिल हैं, उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा. नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से बाहर जाता है और दोबारा देश में प्रवेश करता है, तो उसे बायोमेट्रिक सिस्टम से गुजरना होगा. यानी अमेरिका में रहने वाले सभी गैर-नागरिकों की पहचान डिजिटल तरीके से की जाएगी, जिसमें फिंगरप्रिंट और फोटो शामिल होंगे.

बच्चों और बुजुर्गों को मिली छूट खत्म

पहले अमेरिका में 14 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया से छूट दी गई थी. देश में एंट्री या एग्जिट के दौरान उन्हें फिंगरप्रिंट देने और फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं होती थी. लेकिन नए नियमों के बाद यह छूट खत्म कर दी गई है. अब हर उम्र के व्यक्ति को बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरना होगा.

अब एंट्री और एग्जिट दोनों पर होगी जांच

नए नियमों को और सख्त बनाते हुए अब किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में एंटर करते समय और देश से बाहर जाते समय, दोनों ही स्थितियों में बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरना होगा. पहले यह नियम केवल देश में प्रवेश के समय लागू था.

इसका उद्देश्य यह जानना है कि कौन व्यक्ति अमेरिका में कितने समय तक रुका और कब देश से बाहर गया.

लंबे समय तक बाहर रहने पर ग्रीन कार्ड पर खतरा

अगर कोई ग्रीन कार्ड धारक एक साल से अधिक समय तक अमेरिका से बाहर रहता है, तो उसके ग्रीन कार्ड स्टेटस पर खतरा हो सकता है. अब अधिकारी व्यक्ति के ट्रैवल रिकॉर्ड पर भी नजर रखेंगे कि वह कितनी बार अमेरिका से बाहर गया और कब वापस आया. नए नियमों के तहत अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका का सीमित अवधि का वीजा मिला है और वह वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रहता है, तो डिजिटल सिस्टम तुरंत अधिकारियों को सूचित कर देगा.

