नए साल में यहां के लोग खाते हैं अंगूर, 12 बजते ही हर शख्स को खाने होते हैं 12 अंगूर

नया साल आने वाला है, वहीं दुनिया भर में नया साल अलग-अलग परंपराओं और रीति-रिवाज के साथ मनाया जाता है. कहीं आतिशबाजी होती है, कहीं गले मिलकर जश्न मनाया जाता है तो कहीं खाने पीने से जुड़े खास रिवाज निभाए जाते हैं. इन्ही अनोखी परंपराओं में नए साल पर एक देश की परंपरा मशहूर है, जिसमें 12 अंगूर वाली रस्म होती है. यह परंपरा हर साल नए साल की रात ठीक 12 बजे निभाई जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नए साल में कहां के लोगों को 12 बजते ही 12 अंगूर खाने होते हैं.

नए साल में कहां के लोग खाते हैं 12 बजते ही 12 अंगूर?

नए साल पर 12 बजते ही 12 अंगूर खाने की परंपरा स्पेन में निभाई जाती है. दरअसल स्पेन में नए साल की रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, लोग एक-एक करके 12 अंगूर खाते हैं. इससे वहां Las doce uvas de la suerte कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सौभाग्य के बारह अंगूर. यह नियम बहुत आसान है, जिसमें घड़ी की हर घंटी के साथ एक अंगूर खाना होता है और 12 सेकंड में सभी अंगूर खत्म करने होते हैं. मान्यता है कि यह 12 अंगूर साल के 12 महीनों का प्रतीक होते हैं. हर अंगूर के साथ लोग आने वाले महीनों के लिए अच्छी किस्मत, खुशियां, प्यार और समृद्धि की कामना करते हैं. यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति समय पर अंगूर खा लेता है, उसका आने वाला साल बेहतर और कुशल रहता है.

कैसे शुरू हुई यह अनोखी परंपरा?

इस परंपरा की शुरुआत साल 1909 में स्पेन से मानी जाती है. उस समय अंगूर की पैदावार इतनी ज्यादा हो गई थी कि किसानों को उन्हें बेचने में मुश्किल होने लगी. तब अंगूर किसान ने मजाक-मजाक में लोगों से कहा कि नए साल पर 12 अंगूर खाओ, सौभाग्य आएगा. वहीं धीरे-धीरे यही मजाक एक परंपरा बन गया और आज यह स्पेन की पहचान बन चुका है. इसके अलावा स्पेन में नए साल की रात टीवी पर घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है और पूरा देश एक साथ अंगूर खाते हुए नजर आता है. कई लोग सड़कों पर जश्न मनाते हुए भी अंगूर साथ लेकर चलते हैं. यह परंपरा इतनी फेमस है कि नए साल से पहले बाजारों में खास तौर पर 12 अंगूरों के पैकेट भी बिकते हैं.

भारत में भी तेजी से फैल रहा यह ट्रेंड

स्पेन में निभाई जाने वाली यह परंपरा अब भारत में भी सोशल मीडिया के जरिए तेजी से वायरल हो रही है. 31 दिसंबर की रात पार्टियों में लोग अंगूर की प्लेट सजा कर 12 बजने का इंतजार करते हैं. कई लोग हर अंगूर के साथ एक-एक विश भी मांगते हैं. वहीं कई लोग मानते हैं कि हर अंगूर के साथ मन में की गई इच्छा आने वाले साल में पूरी होती है. इस वजह से इस परंपरा को सिर्फ रस्म नहीं बल्कि नए साल की उम्मीद से जुड़ा जश्न माना जाता है.

