हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSlum Free City Of India: भारत का यह शहर‌ हुआ झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त, जानें कैसे मिली यह बड़ी सफलता?

Slum Free City Of India: भारत का यह शहर‌ हुआ झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त, जानें कैसे मिली यह बड़ी सफलता?

Slum Free City Of India: आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जो अब देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन चुका है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 Oct 2025 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

Slum Free City Of India: भारत ने शहरी विकास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. चंडीगढ़ देश का पहला आधिकारिक तौर पर झुग्गी मुक्त शहर बन चुका है. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शाहपुर कॉलोनी सहित कई अवैध बस्तियों को हटाकर लगभग 520 एकड़ जमीन को अधिकार में ले लिया गया है. आइए जानते हैं कि कैसे भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की.

एक दशक लंबा बदलाव अभियान 

चंडीगढ़ का झुग्गी मुक्त शहर बनना रातों-रात संभव नहीं हुआ. नगर प्रशासन ने यह अभियान 12 सालों से चलाया हुआ था. रणनीतिक योजना, अवैध बस्तियों का विध्वंस और प्रभावित परिवारों के लिए सही आवास और पुनर्वास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ही इस अभियान को सफल बना पाया है. इस पहल के बाद एक बड़ी जमीन तो खाली हुई ही है साथ ही शहर को एक नई पहचान और दिशा भी मिली है. 

अवैध बस्तियों को हटाया गया 

पिछले कुछ सालों में चंडीगढ़ प्रशासन ने पूरे शहर से व्यवस्थित रूप से झुग्गियों को हटाया है. 2014 में कल्याण कॉलोनी से 89 एकड़ जमीन वापस ली गई. इसके बाद अंबेडकर कॉलोनी और कॉलोनी नंबर 4 से 65 एकड़ जमीन वापस ली गई. आखिर में शाहपुर, संजय और आदर्श कॉलोनियों को साफ किया गया ताकि झुग्गी मुक्त शहर का सपना पूरा हो पाए. 

ली कॉर्बूसियर का सपना साकार 

मशहूर वास्तुकार ली कॉर्बूसियर ने 1950 के दशक में चंडीगढ़ को डिजाइन किया था. उन्होंने मूल रूप से एक सुनियोजित, आधुनिक झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त शहर के रूप में कल्पना की थी. अब बस्तियों को हटाने के बाद इस सपने को पूरा किया गया है.

बेहतर जीवन स्तर 

नगर प्रशासन ने यह पक्का किया है कि बस्तियों को हटाने से निवासियों को सहायता के बिना ना रहना पड़े.  पुनर्वास कार्यक्रमों ने प्रभावित परिवारों को आवास, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए हैं. चंडीगढ़ की उपलब्धि सिर्फ एक स्थानीय जीत नहीं है बल्कि यह पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है. साथ ही यह एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है. अपनी झुग्गी झोपड़ी मुक्त स्थिति की वजह से अब चंडीगढ़ एक आधुनिक शहरी शासन का प्रतीक बन गया है. यह बड़ी उपलब्धि भारत के बाकी शहरों के लिए भी ऐसी सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा बन चुकी है. ऐसी पहलों के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए व्यवस्थित, रहने योग्य और टिकाऊ शहरी वातावरण बन पाएगा.

ये भी पढ़ें: भारत का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन-सा? बनाने में हुए खर्च के हिसाब से देख लें लिस्ट

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 10 Oct 2025 09:36 AM (IST)
Tags :
Chandigarh Slum-free Urban Development India Shahpur Colony Demolition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
बिहार
Bihar Election 2025: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
बिहार चुनाव: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: NDA को बड़ा झटका, Santosh Kushwaha RJD में शामिल होंगे!
IPS Officer Case: Y Puran Kumar की पत्नी की शिकायत पर FIR, 15 अफसरों पर गाज!
Model Code Violation: MP Pappu Yadav पर FIR, Vaishali में नोट बांटने का आरोप
Baghpat Breaking: बागपत में फटी गैस पाइपलाइन, JCB मशीन से हुई क्षतिग्रस्त | ABP News
Cough Syrup Deaths: जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा में अबतक 21 बच्चों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
बिहार
Bihar Election 2025: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
बिहार चुनाव: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाईयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाईयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
जनरल नॉलेज
Bihar Election: बिहार में सबसे पहले किस बाहुबली ने लड़ा था चुनाव, जानें कैसे रहे थे नतीजे?
बिहार में सबसे पहले किस बाहुबली ने लड़ा था चुनाव, जानें कैसे रहे थे नतीजे?
यूटिलिटी
Metro Rules: मेट्रो में इन चीजों के साथ नहीं कर सकते सफर, जानें लिस्ट में क्या-क्या शामिल?
मेट्रो में इन चीजों के साथ नहीं कर सकते सफर, जानें लिस्ट में क्या-क्या शामिल?
यूटिलिटी
करवाचौथ पर मिठाई खरीदते वक्त रहें सावधान, कहीं नकली मिठाई न आ जाए घर
करवाचौथ पर मिठाई खरीदते वक्त रहें सावधान, कहीं नकली मिठाई न आ जाए घर
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget