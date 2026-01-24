एक्सप्लोरर
कितने अमीर हैं वैक्सीन किंग अदार पूनावाला, जो खरीदेंगे किंग कोहली की आईपीएल टीम?
अदार पूनावाला, वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं. वहीं उनके पिता और सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनावाला की रियल टाइम नेटवर्थ करीब 18.8 अरब डॉलर बताई जाती है.
आईपीएल और कॉर्पोरेट जगत में इस समय एक बड़ी डील को लेकर चर्चाएं तेज है. देश के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खरीदने की संभावनाओं ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. दरअसल विराट कोहली की फ्रेंचाइजी को लेकर उठी इस चर्चा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिर अदार पूनावाला कितने अमीर है और क्या वह आरसीबी जैसी महंगी टीम खरीदने की हैसियत रखते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की वैक्सीन किंग अदार पूनावाला कितने अमीर है, जो किंग कोहली की आईपीएल टीम खरीद सकते हैं.
आरसीबी खरीदने की इच्छा जता चुके हैं अदार पुनावाला
अदार पूनावाला ने हाल ही में संकेत दिए है कि वह आने वाले कुछ महीनों में आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक आरसीबी के लिए टक्कर देने वाली बोली लगाएंगे. उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब आरसीबी की मौजूदा मालिक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड फ्रेंचाइजी में अपने निवेश को लेकर रणनीतिक समीक्षा कर रही है. यूनाइटेड स्पिरिट्स ग्लोबल ड्रिंक कंपनी डियाजियो की भारतीय ब्रांच है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम को बिक्री के लिए पेश किया जा सकता है.
कितनी है आरसीबी की ब्रांड वैल्यू
आरसीबी ने आईपीएल 2025 में अपना पहला खिताब जीतकर इतिहास रचा, जिससे टीम की ब्रांड वैल्यू में बड़ा इजाफा हुआ है. इससे पहले आरसीबी 2009, 2011 और 2016 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन किताब से चूक गई थी. इसके अलावा आरसीबी की महिला टीम ने 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब भी अपने नाम किया था. लीग की सबसे बड़ी और फेमस टीमों में शामिल आरसीबी के फैंस की संख्या भी सबसे ज्यादा मानी जाती है.
कितनी है अदार पूनावाला की नेटवर्थ
अदार पूनावाला, वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं. वहीं उनके पिता और सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनावाला की रियल टाइम नेटवर्थ करीब 18.8 अरब डॉलर बताई जाती है. वहीं अदार पुनावाला पारिवारिक बिजनेस के साथ-साथ कई बड़े निवेशों के जरिए अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं. आपको बता दें कि आदर पुनावाला की प्रमुख संपत्तियों में पूनावाला फिनकॉर्प में हिस्सेदारी, पुणे स्थित लग्जरी Ritz Carlton होटल में निवेश और लंदन के मेफेयर इलाके में स्थित आलीशान बंगला शामिल है. कोविड-19 के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया था, जो भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कोविड वैक्सीन रही. उस दौरान कंपनी ने पुणे में नई फैक्ट्री के लिए करीब 800 मिलियन डॉलर का निवेश किया था. इसके अलावा अदार पूनावाला को फोर्ब्स एशिया की Philanthropy Heroes की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है. उन्हें साल 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था.
आरसीबी की मालिकाना हिस्ट्री
आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, तब आरसीबी दूसरी सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बनी थी. उस समय विजय माल्या ने टीम को 111.6 मिलियन डॉलर में खरीदा था. वहीं 2016 में विजय माल्या के बिजनेस ग्रुप के डूबने के बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स ने टीम का स्वामित्व संभाला था.
