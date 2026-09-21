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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकजाकिस्तान में परमाणु बम के गड्ढे में बनी झील, क्या वहां लोग नहा सकते हैं?

कजाकिस्तान में परमाणु बम के गड्ढे में बनी झील, क्या वहां लोग नहा सकते हैं?

Kazakhstan Nuclear Lake: कजाकिस्तान में परमाणु विस्फोट करके एक झील बनाई गई थी. आइए जानते हैं इस झील को क्यों बनाया गया था और क्या वहां पर नहाया जा सकता है. जानें क्या है इसका इतिहास.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 21 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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  • रेडिएशन ने जलीय-वन्यजीवन को प्रभावित किया, मानव स्वास्थ्य को खतरा।

Kazakhstan Nuclear Lake: कजाकिस्तान में परमाणु विस्फोट से बनी एक झील को एटॉमिक लेक के नाम से जाना जाता है. हालांकि यह देखने में आम पानी के जलाशय जैसी लगती है लेकिन इसमें तैरना या फिर नहाना सख्त मना है. ऐसा इसलिए क्योंकि परमाणु परीक्षण से जुड़े रेडिएशन का काफी ज्यादा खतरा है. लेक चागन के नाम से जानी जाने वाली यह झील सोवियत संघ के एक परमाणु प्रयोग के दौरान बनी थी. इस प्रयोग का मकसद बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए परमाणु विस्फोटों के नागरिक इस्तेमाल का पता लगाना था.

एटॉमिक लेक कैसे बनी?

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15 जनवरी 1965 को सोवियत संघ ने कजाकिस्तान के सेमीपालातिन्स्क टेस्ट साइट पर जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण किया. चागन टेस्ट के नाम से जाने जाने वाले इस प्रयोग का मकसद चागन नदी की सूखी तलहटी में एक कृत्रिम जलाशय बनाना था. जमीन के नीचे लगभग 178 मीटर की गहराई पर 140 किलोटन का परमाणु उपकरण लगाया गया था. यह विस्फोट हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 9 गुना ज्यादा शक्तिशाली था. इसने लगभग एक करोड़ टन मिट्टी हवा में उड़ा दी. इससे लगभग 400 मीटर चौड़ा और 100 मीटर गहरा गड्ढा बना. गड्ढे के ऊंचे किनारों ने एक प्राकृतिक बांध बना दिया. इसके बाद चागन नदी के पानी को गड्ढे की तरफ मोड़ दिया गया. 


कजाकिस्तान में परमाणु बम के गड्ढे में बनी झील, क्या वहां लोग नहा सकते हैं?

इसमें तैरना क्यों मना है?

लेक चागन मैं तैरना या फिर नहाना माना है क्योंकि यह इलाका रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित है. झील के पानी को सामान्य पानी की तुलना में काफी ज्यादा रेडियोधर्मी बताया गया है. इससे खतरनाक रेडियोधर्मी तत्वों के संपर्क में आने की चिंता बढ़ जाती है. 

दूषित पानी के सीधे संपर्क में आने या फिर गलती से इसे पी लेने से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है. रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर और स्वास्थ्य संबंधी दूसरी गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है. यह प्रदूषण के प्रकार और स्तर और संपर्क की अवधि पर भी निर्भर करता है.

झील में वन्यजीवों की कमी 

रेडिएशन ने झील के जलीय पर्यावरण को भी प्रभावित किया है. रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत वैज्ञानिकों ने पानी में मछलियां डालने की कोशिश की थी. लेकिन रेडिएशन की स्थिति की वजह से ज्यादा तार पानी के जीव मर गए. 

आसपास के इलाके में भी वन्यजीवों की गतिविधि काफी कम देखी गई हैं. खतरनाक माहौल की वजह से जानवरों और पक्षियों के लिए यहां जीवित रहना या फिर लगातार झील के पास आना मुश्किल हो गया. यह स्थिति परमाणु परीक्षण के दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणाम को दर्शाती हैं. 


कजाकिस्तान में परमाणु बम के गड्ढे में बनी झील, क्या वहां लोग नहा सकते हैं?

सोवियत संघ का न्यूक्लियर प्रोग्राम 

चागन धमाका पारंपरिक सैन्य हथियारों के टेस्ट के तौर पर नहीं किया गया था. यह सोवियत संघ की एक पहल का हिस्सा था जिसे प्रोग्राम #7 के नाम से जाना जाता है. इस प्रोग्राम में न्यूक्लियर धमाकों के संभावित नागरिक इस्तेमाल पर रिसर्च की गई थी. 

इस प्रोग्राम का मकसद न्यूक्लियर धमाकों का इस्तेमाल ऐसे प्रोजेक्ट के लिए करना था जैसे सूखे इलाकों में आर्टिफिशियल झील और जलाशय बनाना, नहरें और बंदरगाह बनाना और जमीन के नीचे से खनिज निकालने के लिए रास्ते बनाना.

सोवियत संघ का मानना था कि न्यूक्लियर धमाके बड़े पैमाने पर निर्माण और संसाधन निकलने वाले प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हैं. हालांकि रेडियोधर्मी प्रदूषण से जुड़े पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधित खतरों ने इस तरीके को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी.

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लंबे समय तक असर डालने वाला एक न्यूक्लियर प्रोग्राम 

चागन झील इंजीनियरिंग के कामों के लिए न्यूक्लियर धमाकों के इस्तेमाल से जुड़े खतरों का एक उदाहरण है. इस प्रोजेक्ट से एक जलाशय तो बना लेकिन इसने रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित एक इलाका भी पीछे छोड़ दिया.

हालांकि इस झील को पानी से जुड़े विकास कार्यों में मदद के मकसद से बनाया गया था लेकिन इससे जुड़े रेडिएशन के खतरों के वजह से लोग सुरक्षित रूप से इसमें तैर या फिर नहा नहीं सकते.  यह जगह दिखती है कि कैसे न्यूक्लियर प्रयोग से पर्यावरण पर ऐसे आसार पड़ सकते हैं जो असली धमाके के काफी समय बाद भी बने रहते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Kazakhstan Nuclear Lake Lake Chagan Atomic Lake
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