राजस्थान को लेकर चल रही बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में पंचायत चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बी एल संतोष ने बीजेपी के राजस्थान संगठन के नेताओं को तलब किया था. बैठक के लिए राजस्थान प्रभारी संजय भाटिया, सह प्रभारी कविता पाटीदार, कुलजीत चहल, प्रदेश के महामंत्री श्रवण बागड़ी और भूपेंद्र सैनी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे.

बीजेपी ने राजस्थान में हाल ही में हुए पंचायती राज चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन की समीक्षा शुरू की है. राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ और राज्य प्रभारी संजय भाटिया को दिल्ली बुलाया गया, जहां उन्होंने पार्टी के शीर्ष केंद्रीय नेताओं, जैसे राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी. एल. संतोष के साथ बैठक की.

राजस्थान में हो सकता है “बड़ा फेरबदल”

दि स्टेट्समैन की खबरों के अनुसार, पार्टी संगठन और भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार में “बड़ा फेरबदल” हो सकता है. बताया जा रहा है कि दिल्ली रवाना होने से पहले, राठौड़ और भाटिया ने जयपुर में मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की थी.

पिछले हफ्ते, बीजेपी को कम से कम तीन दशकों में जिला परिषद चुनावों में और 15 से अधिक वर्षों में पंचायत समिति चुनावों में अपनी सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा. विपक्षी कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. राजनीति पर नजर रखें.

ग्रामीण इलाकों में बीजेपी पड़ी कमजोर

बीजेपी के लिए सबसे चिंताजनक बात यह रही कि राज्य के अपने दो वरिष्ठ नेताओं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगातार मतभेदों के बावजूद कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया. इन नतीजों की मदद से कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले ग्रामीण इलाकों में पैठ बनाई है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से जुड़े क्षेत्र भी शामिल हैं जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ा है.

शुरुआती आंतरिक आंकलन और पार्टी सूत्रों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की हार के पीछे कई कारण रहे हैं. इनमें टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष, मंत्रियों और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी, कुछ पंचायतों में ओबीसी आरक्षण कम किए जाने पर नाराजगी, और राजपूत व जाट जैसे समुदायों के बीच असंतोष शामिल हैं.