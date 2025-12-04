हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या 1 जनवरी से खाते में आने लगेगा 8वें वेतन आयोग का बढ़ा हुआ पैसा, दूर कर लें कंफ्यूजन

8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 को आठवें वेतन आयोग के जरिए वेतन बढ़ने की चर्चा है, लेकिन अगर आयोग की रिपोर्ट और मंजूरी नहीं हुई तो शायद इसमें वक्त लग सकता है. आइए इस बारे में जानें.

निधि पाल | Updated at : 04 Dec 2025 05:39 PM (IST)
नए साल की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी की उम्मीद से एक संशय भी जुड़ा है कि क्या 1 जनवरी 2026 से उनके बैंक खाते में 8वें वेतन आयोग का बढ़ा हुआ वेतन आ जाएगा? 2025-26 में सरकार ने आयोग गठन की मुहर जरूर लगा दी, लेकिन कई प्रक्रियाएं अभी लंबित हैं. मतलब पैसे कॉल कर रहे हैं यह कहना अभी जल्दी हो सकता है. आइए जान लेते हैं.

सिफारिशें प्रस्तुत करना बाकी

केंद्र ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की थी. सरकार की मंशा यह थी कि 7वें आयोग की अवधि खत्म होने (2026) से पहले नए वेतन-संरचना तैयार हो जाए. लेकिन जैसे-जैसे आयोग की रूप-रेखा तय हो रही है, कर्मचारियों और पेंशनर्स में उलझन की स्थिति बनती जा रही है. आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं, यानी वास्तविक बेसिक पे, भत्तों, ग्रेड-फिटमेंट, पेंशन आदि में परिवर्तन तय नहीं हुआ है.

तो क्या 1 जनवरी को खाते में आएगा पैसा?

इसलिए 1 जनवरी 2026 से तुरंत बैंक खाते में बढ़ी सैलरी के दावे सच के नहीं लगते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि जैसा कि पिछली वेतन आयोगों में हुआ, 8वें आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में 15-18 महीने लग सकते हैं. और रिपोर्ट देने के बाद मंत्रिपरिषद की मंजूरी, वित्तीय बजट एवं अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने में और समय लग सकता है. अगर सब समय पर हुआ, तो नया वेतन स्ट्रक्चर और पेंशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी समझा जा सकता है, लेकिन खाते में पैसा आएगा यह कहना मुश्किल है. वैसे भी, पिछली बार जब नया आयोग बना था, वेतन वृद्धि लागू होने में करीब 2-3 साल लगे थे. 

भत्ते नहीं होंगे बंद

हालांकि सरकार ने साफ किया है कि महंगाई भत्ता (DA), HRA आदि भत्ते पहले की तरह ही जारी रहेंगे. किसी भी तरह का भत्ते-मर्ज या बंद नहीं करने का इरादा है- जितना हुआ, उतना रहेगा. कुछ विश्लेषक यह अनुमान लगा रहे हैं कि फॉर्मल सैलरी वृद्धि, पेंशन सुधार तथा वेतन स्लैब में बदलाव 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक हो सकता है. ऐसे में जल्दबाजी में उम्मीद रखना अभी ठीक नहीं है. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 04 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Central Govt Employees 8th Pay Commission 8th Pay Commission 2025 Salary
