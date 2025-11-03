हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज8th Pay Commission: 8वें के बाद 9वें-10वें वेतन आयोग में कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी, रिटायरमेंट पर कितना होगा वेतन; सबुकछ ऐसे होता है तय

8th Pay Commission: 8वें के बाद 9वें-10वें वेतन आयोग में कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी, रिटायरमेंट पर कितना होगा वेतन; सबुकछ ऐसे होता है तय

8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि 9वें और 10वें वेतन आयोग में कैसे सैलरी बढ़ेगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Nov 2025 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: भारत सरकार द्वारा हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन की समीक्षा और संशोधन के लिए एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है. वर्तमान में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि 9वें और 10वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे बढ़ेगी.

फिटमेंट फैक्टर की भूमिका 

वेतन आयोग संशोधन के बाद हर कर्मचारी के वेतन में कितनी वृद्धि की जाएगी यह तय करने में फिटमेंट फैक्टर की एक बड़ी भूमिका होती है. आसान शब्दों में इसका इस्तेमाल मौजूद मूल वेतन से नए मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है. सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. 

आठवें वेतन आयोग में अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 

आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 और 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक पहुंच जाता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कुल वेतन में 20 से 25% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी. उदाहरण के लिए अगर आपका वर्तमान मूल वेतन 18000 रुपए है तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करने के बाद यह लगभग ₹51480 तक बढ़ सकता है.

टेक होम वेतन को बढ़ाने वाले भत्ते 

नया मूल वेतन तय होने के बाद बाकी भत्तों की गणना उसके प्रतिशत के रूप में की जाती है. इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता शामिल होते हैं. इन सभी को मिलाकर हर वेतन आयोग के लागू होने के बाद कुल टेक होम वेतन में काफी ज्यादा वृद्धि होती है.

भविष्य के वेतन आयोगों के तहत वेतन वृद्धि 

अगर हम 9वें और 10वें वेतन आयोग की बात करें तो उनके लिए भी इसी फिटमेंट फैक्टर आधारित फार्मूले का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है. इसी के साथ वेतन आयोग की सिफारिशें सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही फायदेमंद नहीं होती, बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी फायदेमंद होती हैं. 

इसके अलावा डियरनेस रिलीफ भी होता है जो डीए की तरह ही काम करता है. यह इन्फ्लेशन को संतुलित करने के लिए नियमित रूप से संशोधित किया जाता है. इसी तरह ग्रेच्युटी लाभ भी होता है. जब डीए 50% तक पहुंच जाता है, तब ग्रेच्युटी और कुछ भत्ते अपने आप ही 25% तक बढ़ जाते हैं.

ये भी पढ़ें: चुनाव ड्यूटी कैसे सौंपी जाती है, एक बूथ पर किसके हिस्से होती है कौन सी जिम्मेदारी

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 05:39 PM (IST)
Tags :
8th Pay Commission Salary Increase Fitment Factor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
Advertisement

वीडियोज

BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
न्यूज़
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
Results
ICAI CA September Result 2025 : ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Bharti singh 2nd pregnancy: प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget