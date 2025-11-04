हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
8th Pay Commission: BSNL के जेई की 8वें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ जाएगा वेतन, जानें बेसिक सैलरी में कितना होगा जंप

8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है. आइए जानते हैं कि इस नए वेतन आयोग के बाद बीएसएनएल के जेई की सैलरी में कितनी वृद्धि देखने को मिलेगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 Nov 2025 11:49 AM (IST)
8th Pay Commission: भारत सरकार हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन के लाभ का मूल्यांकन और संशोधन करने के लिए एक वेतन आयोग का गठन करती है. केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है और 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की उम्मीद है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बीएसएनएल के जेई की इस नए वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी बढ़ जाएगी. 

बीएसएनएल जेई का वर्तमान वेतन ढांचा 

फिलहाल बीएसएनएल जेई NE-9 वेतनमान के अंदर आते हैं. इसमें वर्तमान सैलरी ₹33200 से ₹86300 के बीच है. मूल वेतन एक कर्मचारी के कुल वेतन का आधार होता है. इस पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और साथ ही परिवहन भत्ता जैसे अलग-अलग भत्तों की गणना भी की जाती है. वर्तमान में महंगाई भत्ते में इन्फ्लेशन के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाता है. 

आठवें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ सकती है सैलरी 

किसी भी वेतन आयोग के तहत नए वेतन ढांचे को तय करने में फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा किरदार होता है. फिटमेंट फैक्टर संशोधित वेतन को तय करने के लिए मौजूदा मूल वेतन पर लागू गुणक के रूप में काम करता है. अगर सातवें वेतन आयोग की बात करें तो उस वक्त फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इसी के साथ आने वाले आठवें वेतन आयोग के लिए इसके 2.28 और 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है.

अगर हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर को भी लें, तो वर्तमान मूल वेतन 33200 के आधार पर संशोधित मूल वेतन 33200×2.86=94952 हो जाएगा. 

कुल वेतन और भत्तों पर प्रभाव 

वैसे तो फिटमेंट फैक्टर सीधे मूल वेतन को प्रभावित करता है लेकिन इसका प्रभाव कुल वेतन पैकेज पर भी दिखाई देता है. इसमें कई भत्ते शामिल होते हैं. नई वेतन संरचना के लागू होने के तुरंत बाद महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा. इसी के साथ हर 6 महीने में फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा. जैसे अगर कोई बीएसएनएल जेई फिलहाल भत्तों सहित लगभग 55000 से 60000 रुपए हर महीने कमा रहा है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कुल मासिक वेतन ₹90000 या फिर उससे ज्यादा तक पहुंच सकता है. बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए यह संशोधन वित्तीय राहत के साथ-साथ करियर प्रेरणा और नौकरी से संतुष्टि को भी बढ़ाएगा. 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली इस नई संरचना के साथ कर्मचारियों को अपने वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी.

ये भी पढ़ें: 8वें के बाद 9वें-10वें वेतन आयोग में कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी, रिटायरमेंट पर कितना होगा वेतन; सबुकछ ऐसे होता है तय

Published at : 04 Nov 2025 11:49 AM (IST)
Salary Hike 8th Pay Commission BSNL
Embed widget