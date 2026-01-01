हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थNew Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में जमकर पी शराब और अब तबीयत हो रही खराब, जानें घर पर कैसे उतारें हैंगओवर?

New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में जमकर पी शराब और अब तबीयत हो रही खराब, जानें घर पर कैसे उतारें हैंगओवर?

नए साल की पार्टी के बाद शराब का हैंगओवर बड़ी परेशानी बन सकता है. जानिए पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और पौष्टिक नाश्ते से घर पर ही हैंगओवर उतारने के आसान तरीके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 01 Jan 2026 07:07 AM (IST)
Happy New Year 2026: नया साल 2026 आने में अब कुछ ही दिन बच गए हैं. सभी लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ नए साल का स्वागत करेंगे. न्यू ईयर आते ही पूरी दुनिया में पार्टी और जश्न मनाया जाता है. शहर के होटल, बार, क्लब और मॉल पार्टी करने वाले लोगों से भर जाते हैं. ज्यादातर युवा पार्टी करने के लिए बार और क्लब जाना पसंद करते हैं और कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, जिसमें शराब का सेवन बड़ी मात्रा में किया जाता है.

लेकिन कई लोग जरूरत से ज्यादा शराब पी लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने आसपास का होश नहीं रहता. नशे की हालत में वे क्लब या होटल में पड़े रहते हैं और जैसे ही नशा उतरता है, वैसे ही शराब का हैंगओवर पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है. इस लेख के जरिए हम आपको बताएंगे कि आप घर पर ही शराब का हैंगओवर कैसे उतार सकते हैं.

पानी पीना सबसे जरूरी उपाय

जब आप शराब के नशे में सोकर उठते हैं, तो सिर में दर्द और चक्कर जैसा महसूस होता है, जो किसी के लिए भी तकलीफदेह होता है. इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. पानी पीने से शरीर में मौजूद अल्कोहल के टॉक्सिक तत्व यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं और आपको काफी राहत मिलती है.

नारियल पानी से मिलेगा आराम

अगर आपको हैंगओवर सता रहा है और आप परेशान हैं, तो नारियल पानी आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, थकान दूर होती है और मूड भी फ्रेश होता है.

नींबू पानी करता है मदद

हैंगओवर के असर को कम करने के लिए नींबू पानी काफी असरदार होता है. यह नारियल पानी की तरह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. हैंगओवर के दौरान उल्टी होना आम है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ऐसे में नींबू पानी काफी फायदेमंद रहता है.

केला, दूध और शहद का सेवन

दूध में केला और शहद मिलाकर पीने से शराब की वजह से हुए हैंगओवर को कम करने में मदद मिलती है. इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और शरीर को हैंगओवर से लड़ने की ताकत मिलती है.

हेवी और पौष्टिक नाश्ता करें

अगर आपने जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन किया है और हैंगओवर की समस्या हो रही है, तो इससे निपटने के लिए सुबह हेवी और पौष्टिक नाश्ता करें. ऐसा भोजन लें जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, ताकि शरीर हैंगओवर से जल्दी उबर सके.

Published at : 01 Jan 2026 07:07 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

