रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों भारती और वरुण की शादी का ट्रैक दिखाया जा रहा है. ये तो अक्सर ही देखने को मिलता है कि जब-जब अनुपमा की टीआरपी गिरती है मेकर्स शो में किसी ना किसी की शादी जरूर करवा देते हैं. हालांकि, अब रजनी इस कोशिश में लग गई है कि भारती और वरुण की शादी ना हो.

शो में अब तक देखने को मिला कि भारती और वरुण की शादी में अनुपमा खूब मस्ती करती है. इसी बीच रजनी चॉल के पेपर्स पर उससे साइन करवाने की कोशिश करती है. वहीं, राही के सामने प्रेरणा उसके पति प्रेम की पोल खोलकर रख देती है.प्रेरणा और प्रेम के बारे में जाकर राही हौरान हो जाती है.

ईशानी को पुलिस करेगी गिरफ्तार

वो प्रेम पर भड़क जाती है. ऐसे में राही से प्रेम बताता है कि उसके और प्रार्थना के बीच कुछ नहीं था. ईशानी इसी बीच ऑडिशन के लिए पहुंचती है. उस जगह पर पुलिस अचानक से छापा मार देती है. पुलिस को देखकर ईशानी घबरा जाती है.वो अपनी मां को फोन करती है.

लेकिन, पाखी और अनुपमा नहीं पहुंच पाती तो जस्सी वहां पहुंच जाती है. हालांकि, जस्सी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है. इधर, रजनी ने चॉल के पेपर्स पर अनुपमा से साइन करवा लिए हैं. इस बात को लेकर राही से अनुपमा की खूब लड़ाई होती है. शादी की रस्में चल ही रही होती है कि पुलिस मंडप में पहुंच जाती है.

जहां, अनुपमा को पता चलता है कि ईशानी और जस्सी जेल में है. अनुपमा को पुलिस बताती है कि ईशानी को जिस्मफरोशी के धंधे में गिरफ्तार किया गया है. वहीं, जसप्रीत नाम की लड़की उसे छुड़ाने आई थी तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया. अनुपमा इन दोनों को जेल से बचाकर लाती है.

इसी बीच मीडिया के लोग चॉल में पहुंच जाते हैं. चॉल के लोग भी अनुपमा के खिलाफ हो जाते हैं. अनुपमा पर जिस्मफरोशी का धंधा करवाने का आरोप लगता है. इतना ही नहीं लोग अनुपमा पर चप्पल तक फेंकते हैं. अनुपमा गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर मैं आप लोगों के लिए लड़ सकती हूं तो आप लोगों के खिलाफ भी खड़ी हो सकती हूं. इधर, रजनी चुपचाप तमाशा देखती है और खुश होती रहती है.

