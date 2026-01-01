दुनिया में ऊंची-ऊंची इमारतें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी इमारत के बारे में सुना है जो 2.75 किलोमीटर लंबी हो. यूक्रेन के लुत्स्क शहर में मौजूद एक अनोखी इमारत आज भी लोगों को हैरान कर देती है. यह इमारत दुनिया की सबसे लंबी रिहायशी बिल्डिंग मानी जाती है और इसे लोग प्यार से “चीन की दीवार” भी कहते हैं. सोशल मीडिया पर इस इमारत की इन दिनों काफी चर्चाएं हो रही है.

पिछले 40 साल में नहीं बन पाई इससे बड़ी इमारत

यह विशाल इमारत सोबोर्नोस्ती एवेन्यू और मोलोदेझी स्ट्रीट के चौराहे पर स्थित है. इसकी कहानी सीधे सोवियत दौर से जुड़ी है. इसका निर्माण साल 1969 में शुरू हुआ था, जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था. इस इमारत को पूरा होने में पूरे 11 साल लग गए, जो किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए बेहद लंबा समय माना जाता है. इस प्रोजेक्ट के पीछे दो आर्किटेक्ट्स R. G. मेटेलनित्स्की और V. K. मालोवित्सा का दिमाग था. उस समय उनका मकसद था एक ऐसा रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाना, जहां हजारों लोग एक साथ रह सकें. जब यह इमारत बनी, तब यह पूरे सोवियत संघ की सबसे लंबी रिहायशी इमारत बन गई थी. हैरानी की बात यह है कि 40 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी, दुनिया में इससे लंबी कोई और रिहायशी इमारत नहीं बन पाई है.

कुल 2.75 किलोमीटर लंबी है ये रिहाइशी इमारत

नीचे से देखने पर इस इमारत का असली आकार समझ पाना मुश्किल है. लेकिन जब इसे ऊपर से देखा जाता है, तो इसका छत्ते जैसा डिजाइन साफ नजर आता है. मुख्य ढांचा करीब 1.75 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसके साथ जुड़े अलग-अलग हिस्सों को जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 2.75 किलोमीटर हो जाती है. कहा जाता है कि अगर कोई इंसान सामान्य रफ्तार से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल चले, तो उसे करीब एक घंटा लग जाता है.

3 हजार से ज्यादा फ्लैट्स करीब 10 हजार लोगों की आबादी

यह इमारत अपने आप में एक छोटे शहर जैसी है. इसमें 3000 से ज्यादा फ्लैट, सैकड़ों एंट्री गेट, हजारों खिड़कियां और करीब 10 हजार लोग रहते हैं. शुरुआती दिनों में यहां रहने आए लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी अपना घर ढूंढना. कई लोगों ने बताया कि उन्हें हफ्तों तक अपने फ्लैट खोजने में दिक्कत हुई. इसी वजह से यहां हर हिस्से के लिए अलग-अलग एड्रेस सिस्टम बनाना पड़ा.

यह भी पढ़ें: ये है दुनिया का सबसे महंगा क्रेडिट कार्ड, अरबों की खरीदी के लिए अमीर लोग करते हैं इस्तेमाल- अब हो रहा वायरल

यूजर्स भी रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर जब इस इमारत की तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं, तो लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं. कई यूजर्स कहते हैं कि यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि सोवियत दौर की सोच और इंजीनियरिंग का जीता-जागता उदाहरण है. कुछ लोग इसे इंसानी जिंदगी को मशीन की तरह देखने की सोच बताते हैं, तो कुछ इसे उस दौर की बड़ी सोच का प्रतीक मानते हैं. वीडियो को The Book of World Records नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल