हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने के कितने दिन बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा, क्या है नियम?

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने के कितने दिन बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा, क्या है नियम?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. आइए जानते हैं कि आयोग के लागू होने के कितने दिन बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Nov 2025 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल इसके लिए टीओआर तैयार कर ली गई है और आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. इसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी. हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा तुरंत नहीं मिल पाएगा. आइए जानते हैं कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के कितने समय बाद राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पाएगा.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्यान्वयन की समय सीमा 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है. जैसे ही यह लागू हो जाता है पात्र कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान, भत्ते और पेंशन के फायदे तुरंत प्रभावी हो जाएंगे. हालांकि पूरा कार्यान्वयन जिसमें बकाया और भत्तों में एडजस्टमेंट शामिल है 2028 तक बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया में समय लगता है.  वेतन आयोग का उद्देश्य इन्फ्लेशन और जीवन यापन की लागत में बदलाव को ध्यान में रखकर हर 10 साल में वेतन को संशोधित करना है.

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए देरी क्यों 

अब क्योंकि वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है इस वजह से राज्य सरकार इसकी सिफारिशों को खुद-ब-खुद लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं. हर राज्य स्वतंत्र रूप से फैसला लेता है कि उसे नया वेतन ढांचा कब अपनाना है और अपनाना है भी या नहीं. 

कार्यान्वयन का समय किन कारकों पर निर्भर 

जो भी मजबूत राजस्व या फिर सरप्लस बजट वाले राज्य होते हैं वे वेतन वृद्धि को जल्दी लागू कर सकते हैं. हालांकि वित्तीय बाधाओं वाले राज्य इसमें देरी कर सकते हैं. इसी के साथ सत्तारूढ़ राज्य सरकार अक्सर कल्याणकारी या फिर चुनावी रणनीतियों के हिस्से के रूप में वेतन संशोधन का इस्तेमाल करती हैं. आपको बता दें कि कई राज्यों को केंद्र के बाद नए वेतन आयोग को लागू करने में 6 महीने से 2 साल तक का समय लग जाता है.

कार्यान्वयन नियम और बकाया राशि 

जब भी कोई राज्य सरकार नए वेतन आयोग को अपनाने का निर्णय लेती है तो वह एक अधिसूचना को जारी करती है जिसमें संशोधित वेतनमान लागू होने की तारीख के बारे में जानकारी होती है. हालांकि कार्यान्वयन को बाद में भी किया जा सकता है लेकिन फायदा आमतौर पर इस तारीख से दिए जाते हैं जो कि केंद्र सरकार के लागू होने की तारीख के समान होती है. 

इसका सीधा सा मतलब है कि जब वेतन आयोग के फायदे को राज्य द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है तब कर्मचारी को प्रभावी तिथि से पुराने और नए वेतन के बीच के अंतर का बकाया दिया जाता है. राज्य की वित्तीय क्षमता के आधार पर बकाया भुगतान किश्तों में भी किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: 8वां वेतन आयोग लागू होते ही '0' क्यों हो जाता है महंगाई भत्ता, ये बात नहीं जानते होंगे आप?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 02 Nov 2025 02:06 PM (IST)
Tags :
Salary Hike State Employees 8th Pay Commission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
क्रिकेट
IND-W vs SA-W WC Final: 125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh News: Satna में सांसद के थप्पड़ कांड पर सियासत गरम | Ganesh Singh
बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
क्रिकेट
IND-W vs SA-W WC Final: 125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
यूटिलिटी
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
ट्रेंडिंग
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget