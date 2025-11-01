हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होते ही '0' क्यों हो जाता है महंगाई भत्ता, ये बात नहीं जानते होंगे आप?

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होते ही '0' क्यों हो जाता है महंगाई भत्ता, ये बात नहीं जानते होंगे आप?

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है. आइए जानते हैं कि नई वेतन आयोग के साथ महंगाई भत्ता शून्य क्यों हो जाता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मजदूरी दे दी है. इसके बाद देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को खुशी और राहत मिली है. हालांकि हर नए वेतन आयोग के साथ एक सवाल उठता है कि महंगाई भत्ता शून्य क्यों हो जाता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और इसके पीछे का कारण.

क्या होता है महंगाई भत्ते का उद्देश्य 

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन के सबसे जरूरी घटकों में से एक है. महंगाई भत्ते को कर्मचारियों को इन्फ्लेशन और बढ़ती जीवन यापन लागत से बचने के लिए लागू किया गया था. हर 6 महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है. ताकि इस बात को पक्का किया जा सके की बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भी कर्मचारी अपनी क्रय शक्ति को बनाए रखें.

वेतन आयोग की भूमिका 

हर 10 साल में वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के संपूर्ण वेतन ढांचे की समीक्षा की जाती है. ऐसा वेतनमानों को ठीक करने, इन्फ्लेशन के लिए समायोजन करने और साथ ही सरकारी वेतन को आज की आर्थिक वास्तविकताओं के अनुसार बनाने के लिए किया जाता है. आयोग द्वारा ज्यादा टिकाऊ वेतन मॉडल का प्रस्ताव करने के लिए बाजार मूल्यों, जीवन यापन लागत आधार और इन्फ्लेशन के रुझानों को समझा जाता है. 

मूल वेतन में महंगाई भत्ते का विलय 

नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आमतौर पर एक जरूरी हिस्सा होता है. आपको बता दें कि कभी-कभी यह हिस्सा उनके मूल वेतन के 40% से भी ज्यादा होता है. जब नया वेतन ढांचा लागू किया जाता है तो इस महंगाई भत्ते की राशि को फिटमेंट फैक्टर के जरिए मूल वेतन में मिला दिया जाता है. 

क्यों हो जाता है महंगाई भत्ता शून्य 

जब महंगाई भत्ता नए मूल वेतन में मिला दिया जाता है तो महंगाई भत्ते से होने वाले इन्फ्लेशन की भरपाई पहले ही हो चुकी होती है. इसलिए नए ढांचे के तहत महंगाई भत्ता तकनीकी रूप से 0 प्रतिशत पर रिसेट हो जाता है. इसका कारण है कि संशोधित मूल वेतन अब इन्फ्लेशन समायोजित आंकड़ों को दर्शाता है. इसके बाद नए इन्फ्लेशन आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है. 

उदाहरण के लिए अगर आठवें वेतन आयोग से पहले किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40 हजार रुपए था और महंगाई भत्ता 46% था, तो महंगाई भत्ते का हिस्सा 40000 का 46% था. यानी कि ₹18400. अब इसके लागू होने के बाद अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो नया मूल वेतन ₹40000×2.57=  ₹1,02,800 हो जाएगा. अब क्योंकि उस पॉइंट तक की इन्फ्लेशन पहले से ही समाप्त हो चुकी है इस वजह से नए मूल वेतन पर महंगाई भत्ता 0% से फिर से शुरू होगा.

ये भी पढ़ें: बिहार विधानसभा चुनाव की ये हैं हॉट सीटें, जानें यहां कितने हिंदू-कितने मुस्लिम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 01 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
8th Pay Commission Fitment Factor DA Zero
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
हेल्थ
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
जनरल नॉलेज
Flying Snakes: कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget