24/7 हाई सिक्योरिटी में घिरी रहती हैं ये 7 जगहें, बिना इजाजत घुसे तो मार देते हैं गोली

हम सब जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि वहां जाने की सोच भी कोई नहीं सकता है. ये जगहें न सिर्फ आम इंसान के लिए अवॉइड होती हैं, बल्कि यहां की सुरक्षा इतनी सख्त है कि एक सेकंड की चूक भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी जगहें सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं. ये जगहें ऐसे खतरनाक और संवेदनशील मुद्दों से जुड़ी होती हैं, जिनकी सुरक्षा में कोई भी चूक बड़ी तबाही का कारण बन सकती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं उन सात जगहों के बारे में, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित और कड़ी सुरक्षा वाली जगहें मानी जाती हैं. इन जगहों पर हर वक्त निगरानी रखी जाती है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इन स्थानों तक पहुंचने की कोशिश भी न कर सके.

24/7 हाई सिक्योरिटी में घिरी ये 7 जगहें

1. शंघाई स्मार्ट ग्रिड: शंघाई स्मार्ट ग्रिड, चीन का एक अत्याधुनिक बिजली आपूर्ति नेटवर्क है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डेटा जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से नियंत्रित किया जाता है. इस ग्रिड में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता को सुधारने, नवीकरणीय एनर्जी को एकीकृत करने और एनर्जी दक्षता को बढ़ाने के लिए हर वक्त निगरानी रखी जाती है. शंघाई स्मार्ट ग्रिड पर करीब 10 लाख से ज्यादा सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं, जिससे यहां की सुरक्षा किसी भी दृष्टिकोण से चूकने का सवाल ही नहीं उठता है.

2. चेयेने माउंटेन कॉम्प्लेक्स (यूएसए): यह अमेरिकी परमाणु कमान का प्रमुख केंद्र है, जो वैश्विक रक्षा प्रणालियों और परमाणु हथियारों की सुरक्षा का जिम्मेदार है. इस जगह की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि इसके दरवाजे 25 टन वजन के होते हैं, जो पूरी तरह से सील बंद होते हैं. यहां पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली पर है, और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को इस परिसर में घुसने की कोई भी कोशिश तुरंत नाकाम कर दी जाती है.

3. एरिया 51 नेवादा, अमेरिका: यह एक रहस्यमय स्थान है, जिसे लेकर तमाम अफवाहें हैं, खासकर एलियन तकनीक और प्रयोगों के बारे में, यहां पर एक खास प्रकार के विमान, हथियार और अन्य संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा की जाती है. इसके आस-पास सशस्त्र गश्ती दल, सैटेलाइट फीड और ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा की जाती है. यह जगह इतनी गुप्त और सुरक्षात्मक है कि यहां आम इंसान का प्रवेश असंभव सा है.

4. वेटिकन गुप्त अभिलेखागार, वेटिकन सिटी: वेटिकन सिटी के गुप्त अभिलेखागार में प्राचीन और बेहद अहम धार्मिक दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं. इन अभिलेखों में वे ग्रंथ और रिकॉर्ड शामिल हैं, जिन्हें आम जनता से छुपाकर रखा गया है. यहां की सुरक्षा इतनी सख्त है कि सिर्फ टॉप पादरियों को ही कैमरे के माध्यम से निगरानी के तहत इन अभिलेखों तक पहुंचने की अनुमति है. इस स्थान की सुरक्षा बेहद गुप्त और उच्च स्तर की होती है, जो अन्य स्थानों से अलग है.

5. डीएमजेड-कोरियाई सीमा (उत्तर कोरिया): कोरिया की सीमा, जिसे डीएमजेड कहा जाता है, एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है. यहां पर दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष को रोकने के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं. इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है. यहां की सुरक्षा में भारी संख्या में सैनिक तैनात रहते हैं, जो इस सीमा को पूरी तरह से नियंत्रित रखते हैं.

6. गूगल डेटा सेंटर, ओरेगॉन, अमेरिका: गूगल का डेटा सेंटर ओरेगॉन में स्थित है, जहां पूरी दुनिया का डेटा संग्रहित किया जाता है. यह डेटा सेंटर इतनी कड़ी सुरक्षा में है कि यहां तक पहुंचने के लिए बायोमेट्रिक लॉक, मोशन सेंसर और कैमरे का यूज किया जाता है. गूगल के डेटा सेंटर पर सुरक्षा इस स्तर की होती है कि इसे बहुत कम लोग ही देख सकते हैं. यह सेंटर पूरी दुनिया की सूचना प्रणाली के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए यहां सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक नहीं हो सकती है.

7. स्वालबार्ड सीड वॉल्ड: स्वालबार्ड सीड वॉल्ड नॉर्वे में स्थित एक विश्वव्यापी बीज बैंक है, जो वैश्विक आपदा के दौरान पृथ्वी पर वनस्पति जीवन को संरक्षित रखने का कार्य करता है. यह बैंक अत्यधिक सुरक्षित है और इस पर निगरानी रखने के लिए जलवायु तकनीकों का यूज किया जाता है. इस सेंटर में दुनिया भर की जरूरी बीजों की सुरक्षा की जाती है, जो भविष्य में मानवता के लिए जीवनदायिनी हो सकती हैं.

