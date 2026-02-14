हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup 2026: क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं कौन हैं आर प्रेमदासा जिनके नाम पर श्रीलंका के स्टेडियम का नाम है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Feb 2026 06:37 PM (IST)
T20 World Cup 2026: आर प्रेमदासा स्टेडियम एक बार फिर से चर्चा में है. दरअसल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान यह स्टेडियम भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मैच की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. क्रिकेट फैन बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं. वहीं कई लोग स्टेडियम के नाम के पीछे के आदमी के बारे में जानना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि आर प्रेमदासा कौन थे जिनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया.

कौन थे आर प्रेमदासा?

रणसिंधे प्रेमदासा श्रीलंका के सबसे बड़े पॉलीटिकल लीडर्स में से एक थे. प्रेसिडेंट बने से पहले उन्होंने 1978 से 1989 तक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया था. यह देश के इतिहास में उस पद पर सबसे लंबा समय था. एक आम बैकग्राउंड से आने वाले प्रेमदासा को बड़े पैमाने पर श्रीलंका के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने वाले पहले आम आदमी के तौर पर पहचाना जाता है. उन्होंने एलिट पॉलिटिकल परिवारों के दबदबे को तोड़ा था.

इतना ही नहीं बल्कि उन्हें उनकी भलाई पर फोकस करने वाली पहलों के लिए भी याद किया जाता है. उन्होंने गरीबों को घर देने के मकसद से एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था 'गाम उदावा'.  1 मई 1993 को कोलंबो में एक सुसाइड बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई. 

श्रीलंका का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 

आर प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका के क्रिकेट जगत में एक खास जगह रखता है. यह देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और इसे अक्सर श्रीलंकाई क्रिकेट का घर भी कहा जाता है. 35000 दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी के साथ यह रेगुलर तौर पर इंटरनेशनल मैच, आईसीसी टूर्नामेंट और हाई प्रोफाइल मुकाबले को होस्ट करता है. कोलंबो में इसकी सेंट्रल लोकेशन इसकी शोहरत को और भी बढ़ा देती है. 

दुनिया भर में इसकी रैंक क्या है?

दर्शकों की कैपेसिटी के मामले में यह स्टेडियम दुनिया के टॉप 25 से 30 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है. इसकी 35000 सीटों की कैपेसिटी लंदन के मशहूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से भी ज्यादा है. भले ही यह कुछ भारतीय स्टेडियमों के बड़े साइज का ना हो, लेकिन यह एशिया के सबसे अहम क्रिकेट वेन्यू में से एक है.

ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स वाला ग्राउंड 

यह स्टेडियम सिर्फ साइज के बारे में नहीं है. इसका इतिहास भी काफी शानदार है. यहीं पर श्रीलंका ने भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 952/6 का स्कोर बनाया था. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम टोटल था. यह रिकॉर्ड आज भी कायम है.

Published at : 14 Feb 2026 06:37 PM (IST)
T20 World Cup 2026 R Premadasa Ranasinghe Premadasa
