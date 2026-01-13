अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर लगातार पड़ रहा है. हालत यह है कि ईरान की करेंसी यानी ईरानी रियाल लगातार कमजोर होता जा रहा है. दुनिया की कई महंगी करेंसी के मुकाबले तो इसकी वैल्यू लगभग शून्य हो चुकी है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत के एक लाख रुपये लेकर आज की तारीख में ईरान जाएं तो यह रकम वहां कितनी हो जाएगी?

ओपन मार्केट में बेहाल है ईरानी रियाल

ओपन मार्केट या फ्री मार्केट में एक अमेरिकी डॉलर के बदले करीब 14.3 लाख से 14.6 लाख ईरानी रियाल मिल रहे हैं. ईरान में लोग अक्सर 'तोमान' में हिसाब करते हैं, जहां 1 तोमान का मतलब 10 रियाल होता है. ऐसे में यह रेट करीब 143,000 से 146,000 तोमान प्रति डॉलर है.

एक लाख रुपये में कितने ईरानी रियाल?

अगर कोई भारतीय एक लाख रुपये लेकर ईरान जाता है तो फ्री मार्केट रेट के हिसाब से एक भारतीय रुपये से करीब 15,800 से 16,100 ईरानी रियाल मिलेंगे. इस हिसाब से 1,00,000 भारतीय रुपये बदलने पर आपको करीब 1.58 करोड़ से 1.61 करोड़ ईरानी रियाल मिल सकते हैं. अगर यह रकम तोमान में देखी जाए तो करीब 1.58 लाख से 1.61 लाख तोमान मिलेंगे. गौर करने वाली बात है कि यह रेट लोकल मार्केट में मिल सकता है, लेकिन एयरपोर्ट या बैंक में कम मिलेगा. सबसे जरूरी यह है कि ईरान में करेंसी बदलना ज्यादातर अनौपचारिक तरीके से होता है और रेट रोजाना बदलते हैं.

लगातार क्यों गिर रही ईरानी करेंसी?

ईरान की इतनी बुरी हालत की वजह अमेरिका के सख्त प्रतिबंध हैं. जून 2025 के दौरान इजरायल और ईरान के बीच करीब 12 दिन युद्ध चला था. उस दौरान अमेरिका ने भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए. इसके बाद सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए. इन प्रतिबंधों से ईरान का तेल बेचना बहुत मुश्किल हो गया और विदेशी मुद्रा कम आने लगी. इसकी वजह से ईरानी रियाल की कीमत तेजी से गिरी. 2025 में रियाल की वैल्यू करीब 45 फीसदी गिर गई. अब 2026 में भी लगातार गिरावट जारी है.

ईरान में कैसे हैं हालात?

ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ दिसंबर 2025 के अंत में प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो अब तक जारी हैं. पूरे देश के 31 प्रांतों में 185 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. सैकड़ों जगहों पर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, जिनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है. ऐसे में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों गिरफ्तार किए गए हैं. सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है और फोन लाइनें भी रोक दी हैं. प्रदर्शनकारी सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं. कुछ जगहों पर पुराने झंडे लहराए जा रहे हैं और पुराने शाह के बेटे रजा पहलवी का नाम लिया जा रहा है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा अत्याचार हुआ तो अमेरिका कार्रवाई करेगा.

अमेरिका ने क्या एक्शन लिया?

ईरान पर अमेरिका लगातार सख्ती कर रहा है. अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और फैसला लिया है, जिसके तहत ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ कारोबार करता है तो उसे अमेरिका के साथ होने वाले हर व्यापार पर 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा. बता दें कि यह आदेश तुरंत लागू कर दिया गया है. माना जा रहा है कि इस फैसले से चीन, ब्राजील, तुर्की और रूस जैसे देशों पर सीधा असर पड़ सकता है.

