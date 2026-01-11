एक्सप्लोरर
India To Iran: भारत से ईरान जाने के लिए कितने देशों से गुजरना पड़ता है, बेस्ट रूट कौन सा?
India To Iran: भारत से ईरान जाते वक्त कई देश बीच में पड़ते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश और साथ ही यह भी कि ईरान जाते वक्त सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता कौन सा है.
India To Iran: ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है और पूरी दुनिया का ध्यान इस जगह पर है. ऐसे में कई लोग भारत और ईरान के बीच की कनेक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि भारत से ईरान जाते समय कौन से देश बीच में पड़ते हैं और कौन सा रास्ता सबसे आसान या सुरक्षित है.
1/6
2/6
Published at : 11 Jan 2026 06:51 PM (IST)
Tags :Iran Travel India To Iran Travel Route
जनरल नॉलेज
8 Photos
इस देश में जेलें खाली, कैदी नदारद; कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की जुगत में सरकार
जनरल नॉलेज
6 Photos
पक्षियों की फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है भारत, ठंड आते ही क्यों शुरू कर देते हैं अलग-अलग देशों से प्रवास?
जनरल नॉलेज
6 Photos
शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशनशिप में रह रही लड़की को मिलता है पत्नी का हक, क्या कहता है कानून?
जनरल नॉलेज
6 Photos
डॉलर कैसे बना ग्लोबल रिजर्व करेंसी, जानें किसी भी करेंसी को कैसे मिलता है यह दर्जा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
वेनेजुएला में एक कप चाय जितना सस्ता है गोल्ड, लेकिन वहां से भारत कितना ला सकते हैं सोना?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
बिहार
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
Advertisement
जनरल नॉलेज
8 Photos
इस देश में जेलें खाली, कैदी नदारद; कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की जुगत में सरकार
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion