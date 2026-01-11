हवाई रास्ता भारत से ईरान जाने का अब तक का सबसे आसान तरीका है. अगर आप सीधे फ्लाइट लेते हैं तो आप किसी दूसरे देश से बिल्कुल नहीं गुजरते. ईरान एयर और महान एयर जैसी एयरलाइंस चुनिंदा रूट पर सीधी सर्विस देती हैं.