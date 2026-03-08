हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमेरिका, इजरायल या ईरान... किसके पास सबसे ज्यादा जमीनी सैनिक, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के बीच जानिए जवाब

US Iran Israel Military Forces: अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका, इजरायल और ईरान में से किसके पास सबसे ज्यादा जमीनी सैनिक हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 08 Mar 2026 04:11 PM (IST)
US Iran Israel Military Forces: यूएस प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि पिछले हफ्ते किए गए भारी एयर स्ट्राइक ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है. वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन अब ईरान में एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन की संभावना पर विचार कर रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमरीका, इजरायल और ईरान में से किसके पास सबसे ज्यादा जमीनी सैनिक हैं. 

यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री फोर्स 

यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे ताकतवर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेनाओं में से एक है.  यूनाइटेड स्टेट्स की आर्म्ड फोर्सेज में लगभग 1.4 बिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सन हैं. एक्टिव सैनिकों के अलावा देश में लगभग 8 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं.  इन्हें इमरजेंसी या फिर बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है.  यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री की असली ताकत सिर्फ मैनपॉवर में ही नहीं बल्कि इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और दुनिया में कहीं भी तेजी से सैनिकों को तैनात करने की क्षमता में भी है.

ईरान के पास इस इलाके की सबसे बड़ी सेना

तीनों देशों में ईरान के पास एक बड़ी जमीन सेना है, खासकर इजरायल की तुलना में. हाल के अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 6,10,000 एक्टिव मिलिट्री कर्मी हैं. ईरान की मिलिट्री स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है. यह रेगुलर आर्मी के साथ काम करती है. यह ईरान की डिफेंस स्ट्रेटजी में एक बड़ी भूमिका निभाती है और ऐसिमेट्रिक वाॅरफेयर, गुरिल्ला टैक्टिक्स और रीजनल मिलिट्री ऑपरेशन में माहिर है. 

इजरायल की मिलिट्री ताकत 

यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की तुलना में इजरायल की एक्टिव आर्मी छोटी है. इसमें लगभग 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं. हालांकि इजरायल अपनी छोटी स्टैंडिंग आर्मी की भरपाई लगभग 4,65,000 सैनिकों की एक बड़ी और काफी ट्रेंड रिजर्व फोर्स से करता है. इजरायल के नेशनल मिलिट्री सर्विस सिस्टम की वजह से युद्ध के समय इन रिजर्विस्ट को तेजी से मोबिलाइज किया जा सकता है.

तीनों देशों के बीच ताकत की तुलना 

सिर्फ सैनिकों की संख्या के मामले में तीनों देशों में यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री फोर्स है. ईरान एक बड़ी रीजनल आर्मी के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं इजरायल के पास सबसे छोटी एक्टिव फोर्स है लेकिन वह मजबूत रिजर्व और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी से भरपाई करता है. हर देश की मिलिट्री स्ट्रेटजी अलग होती है. यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल पावर प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, ईरान बड़ी मैनपॉवर का डिफेंसिव वाॅरफेयर पर जोर देता है और इजरायल टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और तेजी से मोबिलाइजेशन पर काफी ज्यादा निर्भर है.

Published at : 08 Mar 2026 04:10 PM (IST)
