अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' एक बार फिर सुर्खियों में है. गांव की सादगी और कॉमेडी से भरपूर यह सीरीज हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद आई है. 2025 में आए चौथे सीजन को भी दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला था. अब फैंस को इसके अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार है और इसी बीच अमेजन प्राइम ने सीरीज को लेकर एक नई अपडेट दी है, जिसे सुनकर आप सभी खुश हो जायेंगे.

कब रिलीज होगा पांचवा सीजन?

अमेजन प्राइम वीडियो ने बताया है कि 'पंचायत' का पांचवां सीजन इसी साल यानी 2026 में रिलीज होगा. हालांकि मेकर्स ने इसके रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है. लेकिन इस अपडेट के बाद फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. बीते कई सालों से इसके 4 सीजन ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है. सीरीज के हर किरदार ने अपनी सादगी और अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है.

अब इस नए सीजन का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है.

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कैसी है सीरीज की कहानी?

बता दें, इस सीरीज की कहानी फुलेरा गांव के इर्द-गिर्द है, जहां शहर का एक लड़का सचिव बनकर आता है और धीरे-धीरे गांव की जिंदगी में घुल-मिल जाता है. साथ ही इसमें गांव की राजनीति को भी बहुत सच्चाई के साथ दिखाई गई है कि कैसे विधायक बनने के लिए गांव के लोग आपस में बंट जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते है. अब तक जहां सचिव अभिषेक और गांव के लोगों के बीच गहरा रिश्ता बन चुका है, वहीं कुछ लोग उनके खिलाफ भी खड़े नजर आते है.

आगे बढ़ेगी रिंकी और सचिव जी की कहानी

खासकर कहानी में जुड़े लव एंगल ने फैंस को और उत्साहित कर दिया है. आने वाले सीजन में रिंकी और सचिव जी की कहानी भी नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जो बहुत दिलचस्प होने वाला है. इस सीरीज में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और रघुबीर यादव जैसे कलाकारों की शानदार एक्टिंग दर्शकों को अब तक बांधे हुए है.