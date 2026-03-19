OTT पर जल्द रिलीज होगी 'उस्ताद भगत सिंह', जानें कबसे और कहां देख पाएंगे पवन कल्याण की ये फिल्म

पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह काफी लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. हरीश शंकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रही है.उस्ताद भगत सिंह के थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही ये तय हो गया था कि ये फिल्म ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने नेटफ्लिक्स के साथ डिजिटल डील फाइनल कर ली है और उम्मीद है कि इस फिल्म की स्ट्रीमिंग कई भाषाओं में की जाएगी.दरअसल, मेकर्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस फिल्म को देख सके.उस्ताद भगत सिंह की रिलीज से मीडिया से बातचीत के दौरान प्रोड्यूसर नवीन येरनेनी ने ओटीटी स्ट्रीमिंग को लेकर अहम जानकारी शेयर की थी.

प्रोड्यूसर ने बताया ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

123 तेलुगु के अनुसार नवीन येरनेनी ने कंफर्म किया था कि उस्ताद सिंह भगत सिनेमाघरों में पांच हफ्तों तक चलने के बाद ओटीटी पर रिलीज की जाएगी.उन्होंने कहा था कि सबकुछ प्लानिंग के अनुसार रहा तो ये फिल्म 24 अप्रैल 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी.





आपको बता दें इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं, पवन कल्याण के फैंस उन्हें पुराने अंदाज में देख काफी खुश नजर आ रहे हैं. कई फैंस का कहना है कि ये फिल्म एक दमदार कमर्शियल एंटरटेनर है. हालांकि, सभी ने फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिव्यू नहीं दिया है.

कुछ दर्शकों ने फिल्म को पुराना और आउटडेटेड बताते हुए इसकी कहानी और राइटिंग में ओरिजिनैलिटी की कमी पर सवाल खड़े किए हैं.14 साल बाद पवन कल्याण और हरीश शंकर ने एक साथ काम किया है. इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा साउथ की दो पॉपुलर एक्ट्रेसेस राशि खन्ना और श्रीलीला भी अहम भूमिका में नजर आ रही हैं.

रिलीज के बाद इस फिल्म को बेशक मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं. लेकिन, एडवांस बुकिंग में तो जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली थी. रिपोर्ट्स के अनुसार ओपनिंग डे के लिए पूरे भारत में उस्ताद भगत सिंह के 2.67 लाख से ज्यादा टिकट बिके हैं और प्री-सेल्स में लगभग 6.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, वो भी ब्लॉक सीट्स को छोड़कर.

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