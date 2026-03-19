'हम उनको गंभीरता से नहीं लेते...', बीजेपी MP कंगना रनौत के बयान पर बोले अखिलेश यादव के सांसद

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी को लेकर दिए बयान के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने प्रतिक्रिया दी है.

मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, "मुझे लगता है कि उनकी वाणी से मीडिया और सदन दोनों असहज महसूस करते हैं, इसलिए हम उनको गंभीरता से नहीं लेते. मुझे पता है कि आप लोग भी नहीं लेते..."

कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बताया 'टपोरी'

दरअसल, हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें 'टपोरी' बताया है. उन्होंने कहा कि "हम महिलाओं को उन्हें देखकर बहुत असहज महसूस होता है. वह एकदम टपोरी की तरह आते हैं और किसी से भी तू-तड़ाक करने लगते हैं. वह 'ए, तू...' कर के बात करते हैं. अगर कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो वो हूटिंग कर के लोगों को बुलाते हैं. उनका व्यवहार बहुत असहज है."

अपनी बहन से कुछ सीखें राहुल गांधी- कंगना रनौत

बीजेपी सांसद कंगना रनौत यहीं नही रुकीं, कंगना रनौत ने आगे कहा कि, "राहुल गांधी को अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए. प्रियंका गांधी का व्यवहार कितना अच्छा है. उन्में शिष्टाचार है, लेकिन राहुल गांधी को देखकर शर्मिंदगी होती है."

फिलहाल, बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासत गरमा गई है. उत्तर प्रदेश- बिहार सहित देश के तमाम हिस्सों से कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ अन्य विपक्षी दलों ने इस मामले पर बयान देते हुए कंगना रनौत पर निशाना साधा है. हालांकि, बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत का बचाव किया गया है.