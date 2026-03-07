अमेजन प्राइम की 'दुपहिया' को हुए एक साल, कॉमेडी के साथ दर्शकों को दिया मजबूत संदेश

ओटीटी में दर्शकों के पास मनोरंजन के कई ऑप्शंस हैं. हर हफ्ते नई-नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती रहती हैं. लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि दर्शकों को एक खास संदेश भी देती हैं. ऐसी ही एक वेब सीरीज है दुपहिया, जिसने अपनी सादगी भरी कहानी और कॉमेडी के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया था. अब इस सीरीज को रिलीज हुए एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी और किरदार आज भी लोगों को याद हैं.

कैसी है दुपहिया की कहानी?

ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद इसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. खास बात ये थी कि इसमें गांव की जिंदगी, रिश्तों की मिठास और सामाजिक मुद्दों को बहुत ही मजेदार तरीके से दिखाया गया था. सीरीज की कहानी बिहार के एक काल्पनिक गांव धड़कपुर के इर्द-गिर्द घूमती है. कहा जाता है कि यहां पिछले 25 सालों से कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ है. गांव का माहौल शांत और हरियाली से भरा हुआ है. लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब गांव के शिक्षक बनवारी झा अपनी बेटी की शादी के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं और शादी से पहले ही बाइक चोरी हो जाती है. इससे पूरे गांव में हलचल मच जाती है और हर कोई परेशान हो जाता है.

दुपहिया की स्टारकास्ट

इसके बाद चोरी हुई बाइक को ढूंढने के लिए दुल्हन का परिवार, गांव के लोग और उसका पुराना प्रेमी भी तलाश में जुट जाते हैं. इस खोज के बीच कई मजेदार घटनाएं होती हैं, जो दर्शकों को खूब हंसाती हैं. सीरीज में दिखाया गया है कि दहेज किसी लड़की के जीवन को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि उसकी पहचान और आत्मसम्मान को कम कर देती है. इस सीरीज में गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा और शिवानी रघुवंशी जैसे कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया है.