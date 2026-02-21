हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीWeb Series'कोहरा 2' ही नहीं ये 5 क्राइम थ्रिलर भी दिमाग सन्न कर देंगी, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

Crime Thriller: अगर आप क्राइम और मर्डर मिस्ट्री शोज पसंद करते हैं तो 'कोहरा 2' के बाद ये 5 थ्रिलर आपके लिए परफेक्ट हैं. ये सभी शोज अपने अलग अंदाज, सस्पेंस और दमदार स्टोरीटेलिंग के लिए मशहूर हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Feb 2026 09:03 PM (IST)
अगर आप क्राइम और मर्डर मिस्ट्री शोज के शौकीन हैं तो 'कोहरा 2' देखकर आपने जरूर सस्पेंस और थ्रिलर का मजा लिया होगा. लेकिन सिर्फ कोहरा ही नहीं कई और भी वेब सीरीज हैं जो आपको रोमांच और रहस्य की दुनिया में ले जाएंगी. ये सभी शोज लोगों को अपनी कहानी में पूरी तरह डुबो देते हैं. तो आइए जानते हैं उन 5 क्राइम थ्रिलर के बारे में जिन्हें आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं.

अगर आपने 'कोहरा 2' देख ली है और अब कुछ और डार्क क्राइम ड्रामा देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए 5 ऐसे शोज लेकर आए हैं जिन्हें आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.
दिल्ली क्राइम- असल घटनाओं पर आधारित दिल्ली क्राइम दिल्ली पुलिस की उन केसों की कहानी बताती है जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया था. शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन और राजेश तैलंग स्टारर इस शो का पहला सीजन 2019 में आया था. इसके बाद दूसरा सीजन 2022 में और सीजन 3 नवंबर 2025 में रिलीज हुआ है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 21 Feb 2026 09:03 PM (IST)
