'कोहरा 2' ही नहीं ये 5 क्राइम थ्रिलर भी दिमाग सन्न कर देंगी, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

दिल्ली क्राइम- असल घटनाओं पर आधारित दिल्ली क्राइम दिल्ली पुलिस की उन केसों की कहानी बताती है जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया था. शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन और राजेश तैलंग स्टारर इस शो का पहला सीजन 2019 में आया था. इसके बाद दूसरा सीजन 2022 में और सीजन 3 नवंबर 2025 में रिलीज हुआ है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.