एक्सप्लोरर
'विन्सेन्जो' से लेकर 'लिटिल वुमेन' तक ये है टॉप 7 के-ड्रामा, इन ओटीटी पर है अवेलेबल
Top 7 K-Drama: ‘विन्सेन्ज़ो’ से लेकर ‘ए ब्लडी लकी डे’ तक ये टॉप 7 कोरियन ड्रामा क्राइम, थ्रिलर और इमोशनल स्टोरी से भरपूर हैं. इसे बिलकुल मिस ना करें ओर आज ही देख डालें.
अगर आप भी वही पुरानी फिल्में और सीरीज देखकर बोर हो चुके हैं और कुछ नया, इंटेंस और सस्पेंस से भरा कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो कोरियन ड्रामा आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं. इन शोज में कहानी इतनी टाइट होती है कि हर एपिसोड के बाद अगला देखने का मन करता है. क्राइम, बदला, फैमिली ड्रामा और डार्क सीक्रेट्स से भरी ये सीरीज आजकल ओटीटी पर खूब ट्रेंड कर रही हैं. यहां हम आपको ऐसे 7 के-ड्रामा के बारे में बता रहे हैं जो कहानी और एक्टिंग दोनों के मामले में जबरदस्त हैं.
1/8
2/8
Published at : 19 Feb 2026 02:44 PM (IST)
Tags :Taxi Driver Vincenzo The Worst Of Evil
Web Series
8 Photos
'विन्सेन्जो' से लेकर 'लिटिल वुमेन' तक ये है टॉप 7 के-ड्रामा, इन ओटीटी पर है अवेलेबल
Web Series
7 Photos
वैलेंटाइन डे पर दिखना है सबसे अलग? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Web Series
8 Photos
'द 50' की इस कंटेस्टेंट ने 16 में की थी शादी 17 में बनी जुड़वा बेटों की मां, फिर लिया तलाक
Web Series
8 Photos
'कोहरा 2' की रिलीज से पहले देख डाले ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, क्लाइमेक्स देख होश उड़ जाएंगे
Web Series
8 Photos
क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, जियो हॉटस्टार पर मौजूद हैं एक से एक धांसू सीरीज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
रमजान की खुशियों में डूबे दीपिका-शोएब, बेटे रूहान को दुआ देना सिखाती दिखीं एक्ट्रेस
मनोरंजन
अस्सी रिव्यू: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
मनोरंजन
'धुरंधर 2' का रनटाइम हुआ रिवील, जानें- कितनी लंबी होगी रणवीर सिंह की ये फिल्म?
मनोरंजन
70 दिनों के थिएट्रिकल सफर में 'धुरंधर' ने बनाए इतने रिकॉर्ड्स, गिनते-गिनते थक जाएंगे
Advertisement
Web Series
8 Photos
'विन्सेन्जो' से लेकर 'लिटिल वुमेन' तक ये है टॉप 7 के-ड्रामा, इन ओटीटी पर है अवेलेबल
Web Series
7 Photos
वैलेंटाइन डे पर दिखना है सबसे अलग? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन लुक्स से लें इंस्पिरेशन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion