'विन्सेन्जो' से लेकर 'लिटिल वुमेन' तक ये है टॉप 7 के-ड्रामा, इन ओटीटी पर है अवेलेबल

‘विन्सेन्जो’ एक 2021 का हिट कोरियन ड्रामा है. कहानी एक इतालवी माफिया सलाहकार विन्सेन्जो कैसानो की है जिसका किरदार सॉन्ग जूंग-की ने निभाया है. अपने बॉस की मौत के बाद वो साउथ कोरिया लौटता है और ग्यूमगा प्लाजा के नीचे छिपे खजाने को पाने की कोशिश करता है. लेकिन उसका सामना एक भ्रष्ट कंपनी से होता है और वो वकील हांग चा-यंग के साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ता है. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.