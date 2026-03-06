'एस्पिरेंट्स सीजन 3' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच होगी जबरदस्त टक्कर

अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'एस्पिरेंट्स' के तीसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. पिछले दो सीजन की सफलता के बाद अब इस सीजन को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है. इस सीरीज में सपनों, संघर्ष और दोस्ती की कहानी को बहुत सच्चाई के साथ दिखाया गया था. अब इस सीजन में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां सपने और जिम्मेदारियां दोनों आमने-सामने नजर आएंगे.

कैसी होगी इस सीजन की कहानी?

सीरीज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था. जहां किरदार यूपीएससी की तैयारी और अपने फ्यूचर के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे थे, अब वहीं जिंदगी के ऐसे मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं. दिल्ली के मशहूर कोचिंग हब मुखर्जी नगर से शुरू हुई ये कहानी अब सत्ता और प्रशासन तक पहुंच चुकी है. हालांकि जैसे-जैसे किरदार आगे बढ़ रहे है, उनके सामने रिश्ते और चुनौतियां मुश्किल होती नजर आ रही हैं.

अभिलाष की जिंदगी में आयेगा तूफान

सीरीज में अभिलाष का किरदार निभा रहे नवीन कस्तूरिया ने कहा कि ये सीरीज उनके लिए हमेशा से खास रहा है. अपने किरदार के साथ उन्होंने खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया है. इस सीजन में अभिलाष की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर दिखाई देगी, जहां उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. लोगों की उम्मीद, पछतावे और लोगों को खोने के डर के बीच वो उलझे हुए नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी सीरीज?

बता दें, इस सीरीज का निर्माण 'पंचायत' के मेकर्स द वायरल फीवर (TVF) ने किया है और निर्देशन दीपेश सुमित्रा जगदीश ने किया है. सीरीज में एक बार फिर वही कलाकार नजर आएंगे, जो बीते 2 सीजन से दर्शकों के बीच पहचान बना चुके हैं. नवीन कस्तूरिया, शिवांकित सिंह परिहार, अभिलाष थापलियाल, सनी हिंदुजा और नमिता दुबे अपने किरदार में वापस लौट रहे है. इसके अलावा एक्टर जतिन गोस्वामी की इस सीजन में एंट्री हुई है. 13 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली इस सीरीज को दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों में रिलीज किया जाएगा.