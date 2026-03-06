हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनWeb Series'एस्पिरेंट्स सीजन 3' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच होगी जबरदस्त टक्कर

'एस्पिरेंट्स सीजन 3' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच होगी जबरदस्त टक्कर

Aspirants 3 Trailer Out: द वायरल फीवर की वेब सीरीज 'एस्पिरेंटस 3' का ट्रेलर अब सामने आ गया है. इस बार कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, जहां अभिलाष की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Mar 2026 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'एस्पिरेंट्स' के तीसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. पिछले दो सीजन की सफलता के बाद अब इस सीजन को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है. इस सीरीज में सपनों, संघर्ष और दोस्ती की कहानी को बहुत सच्चाई के साथ दिखाया गया था. अब इस सीजन में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां सपने और जिम्मेदारियां दोनों आमने-सामने नजर आएंगे.

कैसी होगी इस सीजन की कहानी?

सीरीज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था. जहां किरदार यूपीएससी की तैयारी और अपने फ्यूचर के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे थे, अब वहीं जिंदगी के ऐसे मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं. दिल्ली के मशहूर कोचिंग हब मुखर्जी नगर से शुरू हुई ये कहानी अब सत्ता और प्रशासन तक पहुंच चुकी है. हालांकि जैसे-जैसे किरदार आगे बढ़ रहे है, उनके सामने रिश्ते और चुनौतियां मुश्किल होती नजर आ रही हैं.

अभिलाष की जिंदगी में आयेगा तूफान

सीरीज में अभिलाष का किरदार निभा रहे नवीन कस्तूरिया ने कहा कि ये सीरीज उनके लिए हमेशा से खास रहा है. अपने किरदार के साथ उन्होंने खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया है. इस सीजन में अभिलाष की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर दिखाई देगी, जहां उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. लोगों की उम्मीद, पछतावे और लोगों को खोने के डर के बीच वो उलझे हुए नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी सीरीज?

बता दें, इस सीरीज का निर्माण 'पंचायत' के मेकर्स द वायरल फीवर (TVF) ने किया है और निर्देशन दीपेश सुमित्रा जगदीश ने किया है. सीरीज में एक बार फिर वही कलाकार नजर आएंगे, जो बीते 2 सीजन से दर्शकों के बीच पहचान बना चुके हैं. नवीन कस्तूरिया, शिवांकित सिंह परिहार, अभिलाष थापलियाल, सनी हिंदुजा और नमिता दुबे अपने किरदार में वापस लौट रहे है. इसके अलावा एक्टर जतिन गोस्वामी की इस सीजन में एंट्री हुई है. 13 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली इस सीरीज को दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों में रिलीज किया जाएगा. 

और पढ़ें
Published at : 06 Mar 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Amazon Prime Video Aspirants 3 Web Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Web Series
'एस्पिरेंट्स सीजन 3' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच होगी जबरदस्त टक्कर
'एस्पिरेंट्स सीजन 3' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच होगी जबरदस्त टक्कर
Web Series
मर्डर और सस्पेंस का चाहिए तगड़ा डोज? तो नेटफ्लिक्स पर मिस न करें 'द आर्ट ऑफ सारा' सीरीज
मर्डर और सस्पेंस का चाहिए तगड़ा डोज? तो नेटफ्लिक्स पर मिस न करें 'द आर्ट ऑफ सारा' सीरीज
Web Series
प्यार या परिवार? 'संगमरमर' के ट्रेलर में दिखी बलिदान और भावनाओं की अनोखी दास्तां
प्यार या परिवार? 'संगमरमर' के ट्रेलर में दिखी बलिदान और भावनाओं की अनोखी दास्तां
Web Series
'मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद
'मिसमैच्ड' से 'कॉलेज रोमांस' तक, वैलेंटाइन वीक में देखें 6 प्यारी वेब सीरीज, कॉलेज का पहला क्रश आ जायेगा याद
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
ओटीटी
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
विश्व
हिजबुल्लाह-हूती और हमास से बैलिस्टिक मिसाइल तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को जंग के लिए कैसे किया था तैयार?
प्रॉक्सी नेटवर्क से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को कैसे किया था तैयार?
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
'भारत क्या किसी का गुलाम है, उनकी हिम्मत...' अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की दी छूट तो भड़के ओवैसी
'भारत क्या किसी का गुलाम, उनकी हिम्मत...' अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की दी छूट तो भड़के ओवैसी
जनरल नॉलेज
क्या US-इजरायल के हमले का कानूनन विरोध जता सकता है ईरान? यूएन चार्टर के हिसाब से जानें अधिकार
क्या US-इजरायल के हमले का कानूनन विरोध जता सकता है ईरान? यूएन चार्टर के हिसाब से जानें अधिकार
शिक्षा
कितनी मुश्किल है IAS बनने वाले कैंडिडेट्स को मिलने वाली LBSNAA ट्रेनिंग? इसके बारे में जानें सबकुछ
कितनी मुश्किल है IAS बनने वाले कैंडिडेट्स को मिलने वाली LBSNAA ट्रेनिंग? इसके बारे में जानें सबकुछ
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget