Valentine day 2026: वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को करना है इम्प्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के रेड ग्लैम लुक्स से लें इंस्पिरेशन

Valentine day 2026: वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को करना है इम्प्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के रेड ग्लैम लुक्स से लें इंस्पिरेशन

Valentine's Day Special: इस वैलेंटाइन डे अगर आप भी में सबसे डिफरेंट और ग्लैमरस लगना चाहते हैं, तो इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के स्टाइलिश और क्लासी लुक्स से लें इंस्पिरेशन ले सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Feb 2026 01:28 PM (IST)
Valentine's Day Special: इस वैलेंटाइन डे अगर आप भी में सबसे डिफरेंट और ग्लैमरस लगना चाहते हैं, तो इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के स्टाइलिश और क्लासी लुक्स से लें इंस्पिरेशन ले सकते हैं.

वेलेंटाइन डे खास होता है और हर कोई इस दिन कुछ अलग दिखना चाहता है. अगर आप भी स्टाइल में किसी से कम नहीं दिखना चाहते, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से इंस्पिरेशन लेना सही रहेगा. उनके लुक्स को फॉलो करके आप अपने अलग और स्टाइलिश दिख सकती हैं. चलिए देखते हैं कुछ लुक्स, जो आपको इस वेलेंटाइन डे पर अलग और स्टनिंग बनाएंगे.

1/7
अनन्या पांडे का ये लुक वैलेंटाइन डे के लिए एकदम परफेक्ट हैं. उन्होंने रेड कलर की मिनी ड्रेस पहनी है जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही हैं. इसे आप सटल मेकअप और खुले बालों के साथ कंप्लीट कर सकती हैं.
अनन्या पांडे का ये लुक वैलेंटाइन डे के लिए एकदम परफेक्ट हैं. उन्होंने रेड कलर की मिनी ड्रेस पहनी है जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही हैं. इसे आप सटल मेकअप और खुले बालों के साथ कंप्लीट कर सकती हैं.
2/7
दिशा पाटनी इस बैकलेस रेड ड्रेस में काफी क्लासी और मॉडर्न लग रही हैं. एक्ट्रेस के इस लुक को आपन वैलेंटाइन डे पर ट्राई करके सबसे अलग दिख सकती हैं.
दिशा पाटनी इस बैकलेस रेड ड्रेस में काफी क्लासी और मॉडर्न लग रही हैं. एक्ट्रेस के इस लुक को आपन वैलेंटाइन डे पर ट्राई करके सबसे अलग दिख सकती हैं.
Published at : 06 Feb 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani Janhvi Kapoor Disha Patani TRIPTI DIMRI

बॉलीवुड फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
