अनन्या पांडे का ये लुक वैलेंटाइन डे के लिए एकदम परफेक्ट हैं. उन्होंने रेड कलर की मिनी ड्रेस पहनी है जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही हैं. इसे आप सटल मेकअप और खुले बालों के साथ कंप्लीट कर सकती हैं.