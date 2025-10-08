'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब एक नया ट्रैक शुरू हो चुका है. 5 महीनों का लीप आने के बाद शो की कहानी और भी ज्यादा मजेदार होती जा रही है. अरमान और अभिरा के बीच नजदीकियां तो बढ़ी हैं लेकिन अब इनके रिश्ते की एक अलग परिभाषा है.

दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन अपनी बेटी मायरा की वजह से दोनों मिलकर पौद्दार फर्म को संभाल रहे हैं. समझदारी और इमोशनल कनेक्शन दोनों के बीच पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है.वहीं, तान्या ने भी अरमान, अभिरा और कियारा को माफ कर दिया है.

तान्या से परिवारवाले हैं खुश

वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. ऐसे में कृष के संग शादी की तैयारी में जुट गई है. वो अब पूरी तरह से अपने फिटनेस पर ध्यान दे रही है ताकि खुद को अपने दूल्हे के लिए बेहतर बना सके.तान्या के इस बदले अवतार को देख उसकी फैमिली काफी खुश है.

कियारा की जिंदगी में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दे दी है. उसको अभीर से प्यार हो गया है. मगर ये बात वो किसी से बता नहीं रही है.लेकिन उसकी छिपी हुई मोहब्बत को तान्या महसूस कर लेती है. इशारों ही इशारों में तान्या ने कियारा से इस बारे में पूछने की कोशिश की.

मायरा की खुशी है अधूरी

ऐसे में कियारा के चेहरे की मासूम झिझक ने सब कुछ कह दिया.वहीं, अब विद्या और दादी-सा पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट नजर आ रहे हैं. वो घर की खुशियों को सहेजने में लगे हुए हैं, उनका पूरा ध्यान मायरा पर है. मायरा ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है. मगर उसके चेहरे पर अधूरी खुशी नजर आ रही है.मायरा को उसके मम्मी-पापा के एक साथ ना होने की बात खलती है.

