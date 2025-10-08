हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आया पांच महीने का लीप, मेकर्स ने किए ये बड़ बदलाव

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आया पांच महीने का लीप, मेकर्स ने किए ये बड़ बदलाव

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में पांच महीनों का लीप आ चुका है. लीप के बाद भी मेकर्स ने अरमान और अभिरा को एक-दूसरे से अलग कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Oct 2025 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब एक नया ट्रैक शुरू हो चुका है. 5 महीनों का लीप आने के बाद शो की कहानी और भी ज्यादा मजेदार होती जा रही है. अरमान और अभिरा के बीच नजदीकियां तो बढ़ी हैं लेकिन अब इनके रिश्ते की एक अलग परिभाषा है.

दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन अपनी बेटी मायरा की वजह से दोनों मिलकर पौद्दार फर्म को संभाल रहे हैं. समझदारी और इमोशनल कनेक्शन दोनों के बीच पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है.वहीं, तान्या ने भी अरमान, अभिरा और कियारा को माफ कर दिया है.

तान्या से परिवारवाले हैं खुश

वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. ऐसे में कृष के संग शादी की तैयारी में जुट गई है. वो अब पूरी तरह से अपने फिटनेस पर ध्यान दे रही है ताकि खुद को अपने दूल्हे के लिए बेहतर बना सके.तान्या के इस बदले अवतार को देख उसकी फैमिली काफी खुश है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

कियारा की जिंदगी में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दे दी है. उसको अभीर से प्यार हो गया है. मगर ये बात वो किसी से बता नहीं रही है.लेकिन उसकी छिपी हुई मोहब्बत को तान्या महसूस कर लेती है. इशारों ही इशारों में तान्या ने कियारा से इस बारे में पूछने की कोशिश की.

मायरा की खुशी है अधूरी

ऐसे में कियारा के चेहरे की मासूम झिझक ने सब कुछ कह दिया.वहीं, अब विद्या और दादी-सा पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट नजर आ रहे हैं. वो घर की खुशियों को सहेजने में लगे हुए हैं, उनका पूरा ध्यान मायरा पर है. मायरा ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है. मगर उसके चेहरे पर अधूरी खुशी नजर आ रही है.मायरा को उसके मम्मी-पापा के एक साथ ना होने की बात खलती है.

ये भी पढ़ें:-ना पिता सलीम के नाम का इस्तेमाल किया ना ही ऑडिशन दिया, फिर कैसे मिली थी सलमान खान को डेब्यू फिल्म? हैरान कर देगा किस्सा

Published at : 08 Oct 2025 12:44 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: सीट शेयरिंग पर मंथन, Chirag Paswan का 'लड़ना सीखो' संदेश के क्या हैं मायने?
Rajasthan Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर 'अग्नि-कांड', केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर
Puncture Mafia: Bengaluru की सड़क पर मौत का जाल, 1.5 KM तक कीलें!
Early Snowfall: पहाड़ों पर सफेद आफत, J&K से Himachal तक जनजीवन अस्त-व्यस्त
Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
साउथ सिनेमा
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, दुनियाभर में 400 करोड़ किए क्रॉस, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
जनरल नॉलेज
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
शिक्षा
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
लाइफस्टाइल
Political Journey Of Rahul Gandhi: बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget