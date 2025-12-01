पॉपुलर एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु इन दिनों दूसरी शादी को लेकर खबरों में हैं. रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू संग शादी कर ली है. उन्होंने 1 दिसंबर को ईशा योग सेंटर में प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. इस शादी में 30 गेस्ट के सामिल होने की खबरें हैं. समांथा और राज ने अपनी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

ऐसे में आइए जानते हैं राज और समांथा में से कौन ज्यादा अमीर है.

जानें राज के बारे में सबकुछ

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, राज 80 से 85 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं. उनकी प्रॉपर्टीज और प्रति फिल्म फीस को लेकर खास जानकारी उपलब्ध नहीं है. राज तेलुगू स्पीकिंग फैमिली से आते हैं. उनका जन्म तिरुपति में हुआ था. SVU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के वक्त वो अपने क्रिएटिव पार्टनर कृष्णा डीके से मिले थे. राज ने कंप्यूटर साइंस में B.Tech की डिग्री ली है. इसके बाद दोनों आगे की पढ़ाई लिए यूएस चले गए थे.

View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

द फैमिली मैन शो है जबरदस्त हिट

अब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं. उनका शो द फैमिली मैं जबरदस्त हिट है. मनोज बाजपेयी इस सीरीज में लीड रोल में हैं. सीरीज के दूसरे सीजन में एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु ने भी काम किया था.

समांथा रूथ प्रभु की नेटवर्थ

वहीं समांथा की बात करें तो वो साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर स्टार हैं. Stockgro 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस 101 करोड़ की नेटवर्थ की मालकिन हैं. वो साउथ इंडस्ट्री हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेसेस में से एक हैं. एक्ट्रेस एक फिल्म का 3-5 करोड़ चार्ज करती हैं. इसके अलावा वो साल का 8 करोड़ ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाती हैं. समांथा के पास 7.8 करोड़ का एक लग्जरी अपार्टमेंट है. इसके अलावा उन्होंने मुंबई में सी-फेसिंग 3 BHK अपार्टमेंट में भी इंवेस्ट किया है.



समांथा को कार का बहुत शौक है. उनके पास ऑडी Q7, लैंड रोवर रेंज रोवर, Porsche Cayman GTS, मर्सिडीज बैंज G63 जैसी कार हैं.