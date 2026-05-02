जब स्टूडियो से बाहर निकाले जाने पर टूट गए थे किशोर कुमार, आशा भोसले ने दी थी हिम्मत

टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो 'इंडियन आइडल सीजन 16' का आने वाला एपिसोड चर्चा में आ गया है. इस नए एपिसोड को महान गायिका आशा भोसले और गायक किशोर कुमार के नाम किया गया है. इसमें दोनों के शुरुआती दिनों के कई ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे, जो दर्शकों को भावुक कर देंगे. साथ ही इस शाम सुदेश भोसले भी गेस्ट बनकर आने वाले है, जो सभी दर्शकों के लिए बहुत खास होने वाला है.

स्टूडियो से बाहर निकाल गए थे

शो में आशा भोसले और किशोर कुमार की एक कहानी सुनने को मिलेगी, जिसमें बताया जाएगा कि 1949 के समय एक फेमस स्टूडियो में जब दोनों अपने संघर्ष के दिनों में गए थे, तो उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया गया था, क्योंकि वो उस वक्त नए थे. रिकॉर्डिस्ट ने उनकी आवाज को कमजोर कहा और उनके जगह किसी पॉपुलर सिंगर्स को बुलाने के लिए कह दिया था. इसके बाद आशा और किशोर बहुत उदास हो गए थे और रात में स्टूडियो से निकलकर मुंबई के महालक्ष्मी स्टेशन की तरफ जाने लगे. साथ ही किशोर कुमार अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में थे और डर गए थे, हालांकि आशा भोसले ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा कि उनकी आवाज एक दिन पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी.

इस घटना के कुछ साल बाद दोनों उसी स्टूडियो में गए, जहां से उन्हें निकला गया था. उस समय भी वही रिकॉर्डिस्ट मौजूद था, तब किशोर ने उन्हें कहा कि कोई दूसरा सिंगर चाहिए. तभी आशा भोसले ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि अब वो समय नहीं है और अभी सिर्फ अपने गाने पर ध्यान देना चाहिए.

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किशोर और आशा के गाने

बता दें कि आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपने करियर में कई शानदार गाने दिए है, जिनमें छोड़ दो आंचल, हाल कैसा है जनाब का, एक मैं और एक तू, ओ मेरी सोना मेरी तमन्ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, भली भली सी एक सूरत, आंखों आंखों में, प्यार का दर्द है, जाने जन दूंधता फिर रहा, पल्लू लटके, ले जायेंगे ले जायेंगे और ये रातें ये मौसम जैसे कई पॉपुलर गाने शामिल है. ये सारे गाने सिर्फ उस समय ही नहीं, बल्कि आज के जेनरेशन के बीच भी बहुत पसंद किए जाते है.

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