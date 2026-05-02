'घर बरकत आई', मुनव्वर फारूकी बने पिता, पत्नी महजबी कोटवाला ने दिया बेटी को जन्म

जाने-माने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के घर किलकारी गूंजी है. वो पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी महजबी कोटवाला ने एक प्यारी सी नन्ही परी को जन्म दिया है. मुनव्वर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की. अब सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है.

मुनव्वर फारूकी ने शेयर की तस्वीरें

मुनव्वर फारूकी ने इंस्टाग्राम पर अस्पताल से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. एक फोटो में महजबीन नन्ही परी को अपनी गोद में लिए हुए नजर आ रही हैं. वहीं, दूसरी फोटो में मुनव्वर अपनी पत्नी का हाथ थामे दिख रहे हैं. इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए मुनव्वर फारूकी ने लिखा, 'घर बरकत आई… ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह. दुआ में खास याद रखें.'

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वरुण धवन ने दी मुनव्वर फारूकी को बधाई

जैसे ही मुनव्वर फारूकी ने ये खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की, फैंस और फिल्म-टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई सेलेब्स ने कमेंट सेक्शन में इस कपल को ढेर सारी बधाई दीं. वरुण धवन ने लिखा, 'बधाई हो भाई.' वहीं कई फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में लिखा, 'माशा अल्लाह.'

महजबीन से मुनव्वर फारूकी की दूसरी शादी

मुनव्वर फारूकी की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पहली शादी जैस्मिन से हुई थी, जिससे उनका एक बेटा है जिसका नाम मिकेल है. बाद में कॉमेडियन ने महजबीन से दूसरी शादी की. महजबीन की पहले से एक बेटी भी है. अब वो दूसरी बार मां बनी हैं. ऐसे मुन्वीवर के 3 बच्चे हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो मुनव्वर फारूकी को पिछली बार रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में देखा गया था. इस शो को उन्होंने सोनाली बेंद्रे के साथ होस्ट किया था.

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