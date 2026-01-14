'लाफ्टर शेफ 3' का दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. लेकिन, इसी बीच दो कलाकारों ने शो को छोड़ दिया है.पहले तो ईशा मालवीय ने शो को छोड़ने की घोषणा की और अब खबर है कि विवियन डीसेना ने भी एक्जिट ले लिया है. उन्होंने एक महीने बाद ही शो को छोड़ दिया है.

मेकर्स को इससे तगड़ा झटका लगा है. 'लाफ्टर शेफ 3' में विवियन और ईशा सिंह की जोड़ी देखने को मिल रही थी. वहीं, ईशा मालवीय की जोड़ी एल्विश यादव के संग बनी थी. अब ये देखना मजेदार होगा कि शो में इन दोनों की जगह कौन लेने वाला है.रिपोर्ट के अनुसार विवियन ने दूसरी सीरिज के लिए इस शो को छोड़ा है.

ऑफिशियल तौर पर नहीं हुई है घोषणा

डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार चैनल से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि विवियन ने कलर्स की एक नई फिक्शन सीरिज के लिए 'लाफ्टर शेफ्स 3' को छोड़ा है.ये सीरीज एक रिएलिटी शो है, लेकिन इसका अंदाज एकदम अलग होगा.रिपोर्ट के अनुसार इस सीरीज के लिए विवियन प्री-प्रोडक्शन मीटिंग्स और वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं.

ऐसे में वो पूरी तरह से व्यस्त हैं और 'लाफ्टर शेफ 3' को आगे डेट नहीं दे पाएंगे इसलिए शो छोड़ दिया.हालांकि, विवियन चाहते हैं कि उनके काम के जरिए ही लोगों को पता चले कि वो नया क्या कर रहे हैं. सोर्स के अनुसार विवियन का कहना है कि सही समय आने पर ही लोगों को नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चले.

अब ये तो कंफर्म पता नहीं है कि विवियन ने किस सीरीज के लिए 'लाफ्टर शेफ 3' को छोड़ा है. लेकिन, चर्चा है कि वो 'The 50' नाम के नए रिएलिटी शो में दिखाई देंगे. रिपोर्ट के अनुसार इस सीरीज के लिए उनका नाम कंफर्म बताया जा रहा है. बस ऑफिशियल तौर पर घोषणा होना बाकी है. इससे पहले विवियन को 'बिग बॉस 18' में देखा गया था. वो इस सीजन के फर्स्ट रनर-अप रहे थे.

