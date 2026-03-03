दलजीत कौर ने लिया अपना नया आशियाना, गृह प्रवेश का वीडियो हुआ वायरल, तलाक के बाद बेचना पड़ा था घर
Dalljiet Kaur New Home: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली दलजीत कौर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.
दलजीत कौर ने वैसे तो अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना किया है. लेकिन, एक बार फिर से उनकी लाइफ में खुशियों ने दस्तक दी है. क्योंकि, एक्ट्रेस ने अब मुंबई में अपना नया आशियाना ले लिया है. उन्होंने हाल ही में गृह प्रवेश किया, इस दौरान उन्होंने एक पूजा भी रखी थी. दलजीत अपने परिवार के संग इस खुशी के पल को पूरी तरह से एंजॉय करती हुई नजर आईं. उन्होंने इस मौके पर अपने घर में कीर्तन का भी आयोजन करवाया था.
फैंस भी हो रहे खुश
दलजीत को इस तरह से एक बार फिर खुश देख उनके फैंस उन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. आपको बता दें दलजीत ने गृह प्रवेश की पूजा 1 मार्च को करवाई है. एक्ट्रेस ने पिछले साल ही अपने व्लॉग में बताया था कि वो घर लेना चाहती हैं. हालांकि, उनका वो सपना अब जाकर पूरा हुआ है. उन्होंने अपने व्लॉग में ये भी बताया था कि उन्हें तलाक के बाद 2024 में अपना पहला घर बेचना पड़ा था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से लिया था.
दूसरी शादी के बाद बेचा था घर
दलजीत ने ये भी बताया था कि वो उस घर में 9 साल से रह रही थीं. उस घर को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था. दलजीत इन बातों को शेयर करते हुए व्लॉग में इमोशनल भी हो गई थीं. लेकिन, उन्होंने कहा था कि कोई नहीं, फिर से शुरू करेंगे. इस बार क्योंकि सूटकेस से शुरू हो रही है तो मैंने कहा क्यों नहीं सूटकेस उठाते हैं या पूरी दुनिया घुमते हैं.
करोड़ों है कीमत
उसके बाद से एक्ट्रेस मुंबई में किराए के फ्लैट में रह रही थीं. लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने अपने सपनों का आशियाना ले लिया है. उनके घर की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है. मालूम हो दलजीत ने अपनी लाइफ में दो बार शादियां कीं. लेकिन, दोनों बार उनका रिश्ता टूट गया. अब एक्ट्रेस अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं.
Source: IOCL