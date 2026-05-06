'आराम से रहो...', ऑफ-एयर होने वाला हैं 'सहर होने को है' शो? पार्थ समथान ने किया खुलासा
Parth Samthan Post: टीवी शो 'सहर होने को है' के बंद होने को लेकर कई खबरें सामने आ रही है. इसी बीच अब इन खबरों पर शो के लीड एक्टर पार्थ समथान ने चुप्पी तोड़ दी है और फैंस को अपडेट दिया है.
टीवी सीरियल 'सहर होने को है' इन दिनों खूब चर्चा में है. कई दिनों से इस शो को लेकर कई खबरें सामने आ रही थी कि इसके लीड कलाकार पार्थ समथान और ऋषिता कोठारी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों के बीच का झगड़ा भी बढ़ गया है. साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि ये शो जल्दी ऑफ-एयर हो सकता है. हालांकि अब पार्थ समथान ने खुद इन खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है.
शो बंद हो रहा है?
पार्थ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की और शो के बारे में लिखा, 'इन हालात के बीच मैं अब तक चुप था, लेकिन मुझे इतना पता है कि भगवान हमेशा उसी का साथ देते हैं जिसकी नीयत साफ होती है. मैं शांति और प्यार को चुनता हूं... अपने मन की शांति और आप लोगों का प्यार, जो मुझे हमेशा मिलता रहा है. आखिर में, शो अभी बंद नहीं हो रहा है... बल्कि आगे और भी अच्छा आने वाला है. तो बस आराम से रहो, टेंशन मत लो भिडू.'
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बस फिर क्या था, इस पोस्ट ने सामने आते ही सभी अफवाहों को खत्म कर दिया. पार्थ ने कुछ दिनों पहले अपने फैंस को जानकारी दी थी कि वो सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक ले रहे है क्योंकि उनके कुछ फेक अकाउंट से उन पर पर्सनल अटैक किया जा रहा है और वो अभी अपने काम पर फोकस करना चाहते है.
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ऋषिता ने खबरों पर किया था रिएक्ट
वहीं ऋषिता ने पार्थ संग झगड़े पर आई खबरों पर कुछ दिनों पहले एक लंबा नोट शेयर किया था और कहा, 'चुप रहने को घमंड क्यों समझा जाता है? प्रतिक्रिया नहीं देना गलती है क्या? प्यार के साथ इतनी नफरत क्यों है? मैं सिर्फ काम करने, आगे बढ़ने और लोगों के बीच प्यार फैलाने आई हूं. मुझे उम्मीद है कि ये नफरत खत्म होगी और सच सामने आ जाएगा. भगवान मेरे साथ है.'
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कैसी हैं सीरियल की कहानी?
बता दें कि 'सहर होने को है' शो ने हाल ही में अपने 100 एपिसोड पूरे किए है. इसकी कहानी एक 16 साल की लड़की के बारे में है, जो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसके पिता बड़े उम्र वाले एक इंसान से उसकी शादी करा देते है. इस शो में पार्थ और ऋषिता के साथ माही विज और वकार शेख जैसे कलाकार नजर आ रहे है. आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं.
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Source: IOCL