हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार ने करवाई आंख की सर्जरी, काम से लिया ब्रेक, पढ़ें पूरी डिटेल्स

अक्षय कुमार ने करवाई आंख की सर्जरी, काम से लिया ब्रेक, पढ़ें पूरी डिटेल्स

अक्षय कुमार के काम से थोड़े समय के लिए ब्रेक लेने की खबरें हैं. रिपोर्ट्स हैं कि हेल्थ कारणों से उन्होंने छोटा ब्रेक लिया है और आंख की सर्जरी करवाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 06 May 2026 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आ रहे हैं. फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है और फैंस इस फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हैं. इसके बाद उन्होंने फिल्ममेकर अनीस बज़्मी के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी. अब उन्होंने फिल्म का शेड्यूल कंप्लीट कर दिया है. इसी बीच खबरें हैं कि अक्षय कुमार ने काम के बीच में छोटा सा एक ब्रेक लिया है. उन्होंने अपनी आंख की सर्जरी करवाई है.

ये भी पढ़ें- सलमान खान की SVC63 की वजह से प्रभास की फिल्म होगी पोस्टपोन? 'स्पिरिट' के मेकर्स ने दी सफाई

अक्षय कुमार की आंख की सर्जरी

हिंदुस्तान टाइम्स ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'अक्षय कुमार की आंख की एक माइनर सर्जरी हुई है. ये सर्जरी 6 मई को हुई है. ये सर्जरी उनके विजन करेक्शन के लिए है. अक्षय अब ब्रेक लेंगे और आराम करेंगे. अक्षय ने अनीस के साथ अपनी अगली फिल्म केरलम का शेड्यूल भी पूरा कर लिया है. इस फिल्म में विद्या बालन और राशि खन्ना भी नज़र आएंगी.' 

बता दें कि अक्षय कुमार अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं. उनकी साल 4-5 फिल्में रिलीज होती हैं. उनके पास अभी हैवान, गोलमाल 5, वेलकम टू द जंगल और मराठी फिल्म Vedat Marathe Veer Daudle Saat जैसी फिल्में हैं.

ये भी पढ़ें- 'वाराणसी' के हैदराबाद में शूट हो रहे अंडरवाटर सीक्वेंस, 15 लाख लीटर पानी की वजह से हो गई दिक्कत

'भूत बंगला' के बारे में जानें

बता दें कि अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को फैंस ने काफी प्यार दिया. इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म में अक्षय कुमार ने अपनी कॉमेडी से धमाका कर दिया. फिल्म जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है. फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा. क्रिटिक्स ने तो इस फिल्म को अक्षय के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक बताया. 

Published at : 06 May 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अक्षय कुमार ने करवाई आंख की सर्जरी, काम से लिया ब्रेक, पढ़ें पूरी डिटेल्स
अक्षय कुमार ने करवाई आंख की सर्जरी, काम से लिया ब्रेक, पढ़ें पूरी डिटेल्स
बॉलीवुड
सलमान खान की SVC63 की वजह से प्रभास की फिल्म होगी पोस्टपोन? 'स्पिरिट' के मेकर्स ने दी सफाई
सलमान खान की SVC63 की वजह से प्रभास की फिल्म होगी पोस्टपोन? 'स्पिरिट' के मेकर्स ने दी सफाई
बॉलीवुड
Birthday Special: 'मैं भगवान नहीं हूं', जब विंदू दारा सिंह को भगवान समझ लोगों ने जोडे़ हाथ, फिर एक्टर ने ऐसे किया था रिएक्ट
'मैं भगवान नहीं हूं', जब विंदू दारा सिंह को भगवान समझ लोगों ने जोडे़ हाथ
बॉलीवुड
Rajeev Khandelwal ने अपने स्ट्रगल के दिनों को किया याद, बताया ‘सबसे खूबसूरत पल’
राजीव खंडेलवाल ने अपने स्ट्रगल के दिनों को किया याद, बताया ‘सबसे खूबसूरत पल’
Advertisement

वीडियोज

Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Tamilnadu Election Result: Congress ने TVK को सशर्त दिया समर्थन | Vijay Thalapathy | AIADMK
Tamilnadu Election Result: आज राज्यपाल से मिलेंगे TVK Vijay Thalapathy | TVK | Breaking | AIADMK
Bengal Violence: सुबह होते ही बंगाल में फिर भड़की हिंसा! | West Bengal Result | Mamata | Suvendu
Bengal Violence: बंगाल में भारी बवाल! TMC दफ्तर में लगाई आग! | Mamata | West Bengal Result | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान वॉर के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी टेंशन, ताइवान के पास मंडरा रहे चीनी युद्धपोत से हड़कंप
ईरान वॉर के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी टेंशन, ताइवान के पास मंडरा रहे चीनी युद्धपोत से हड़कंप
जम्मू और कश्मीर
BJP का जिक्र कर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी...'
BJP का जिक्र कर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी...'
क्रिकेट
दिल्ली के खिलाफ 'दोहरा शतक' लगाकर संजू सैमसन ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज
दिल्ली के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर संजू सैमसन ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज
इंडिया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज, खूब सुनाया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज
विश्व
Explained: जॉर्जिया मेलोनी की अश्लील डीपफेक फोटो वायरल! कहीं आपकी तस्वीरों से तो नहीं हो रही यह हरकत, कैसे फैल रहा 'फर्जी' कारोबार
जॉर्जिया मेलोनी की अश्लील डीपफेक फोटो वायरल! कहीं आपकी तस्वीरों से तो नहीं हो रही यह हरकत
विश्व
होर्मुज से हटेगी नाकेबंदी, तेहरान रोकेगा परमाणु संवर्धन... इन शर्तों के साथ वॉर खत्म के करीब पहुंचा यूएस-ईरान
होर्मुज से हटेगी नाकेबंदी, तेहरान रोकेगा परमाणु संवर्धन... इन शर्तों के साथ वॉर खत्म के करीब पहुंचा यूएस-ईरान
टेलीविजन
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से मां बनने को तरस रही 'वो रहने वाली महलों' की 'रानी'
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से सूनी पड़ी है इस एक्ट्रेस की गोद
हेल्थ
8 Hours Sleep But Still Tired: 8 घंटे सोकर भी नहीं मिट रही थकान, इस गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर रहा शरीर
8 घंटे सोकर भी नहीं मिट रही थकान, इस गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर रहा शरीर
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget