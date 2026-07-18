'पेड्डी' विवाद के बाद जाह्नवी कपूर ने साइन की नई फिल्म, पहली बार इस डायरेक्टर संग करेंगी काम

पॉपुलर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर पिछली बार फिल्म 'पेड्डी' में नजर आई थीं, जिसमें उनके किरदार को लेकर खूब बवाल मचा. फिल्म में उनके बोल्ड और सेंशुअल सीन्स की क्लिप्स वायरल हुए. विवाद को बढ़ता देख बाद में मेकर्स ने दर्शकों से माफी मांगी और कहा कि उनका ऑब्जेक्टिफाई करने का कोई इराना नहीं था. हालांकि, जाह्नवी ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. अब 'पेड्डी' कॉन्ट्रोवर्सी को छोड़ जाह्नवी कपूर आगे बढ़ गई हैं.

जाह्नवी कपूर पर बड़ा दांव लगाएंगे उमेश बिष्ट

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जाह्नवी ने पिछली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर हुए विवाद के कुछ समय बाद अपनी अगली बड़ी फिल्म साइन कर ली है. जाह्नवी अब 'पगलैट' के डायरेक्टर उमेश बिष्ट की अपकमिंग फिल्म में लीड रोल निभाती नजर आएंगी. ये पहली बार होगा, जब जाह्नवी कपूर और उमेश बिष्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए एक साथ काम कर रहे हैं. फिलहाल इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

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एकता कपूर और गुनीत मोंगा कर रहे हैं फिल्म को प्रोड्यूस

जाह्नवी कपूर की इस नई फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है. इस प्रोजेक्ट को एकता कपूर की 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' और गुनीत मोंगा की 'सिख्या एंटरटेनमेंट' मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म की स्टारकास्ट और क्रू इसी साल अक्टूबर-नवंबर के आसपास शूटिंग शुरू कर देंगे. हालांकि, फिल्म की कहानी, जॉनर और बाकी कलाकारों को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

जाह्नवी कपूर की अपकमिंग मूवी

जाह्नवी कपूर के पास फिल्म 'लग जा गले' भी है, जिसे धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है. ये एक हाई-ऑक्टेन एक्शन-रोमांस फिल्म है, जिसमें टाइगर श्रॉफ, जाह्नवी कपूर और लक्ष्य लीड रोल में हैं. फिल्म का निर्देशन राज मेहता कर रहे हैं. ये 14 मई, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'पगलैट' का सीक्वल लेकर आ रहे हैं उमेश बिष्ट

बता दें कि उमेश बिष्ट इन दिनों अपनी अपनी सुपरहिट फिल्म 'पगलैट' के सीक्वल की शूटिंग में व्यस्त हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. फिलहाल इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है. सान्या मल्होत्रा एक बार फिर फिल्म में संध्या के मुख्य किरदार में नजर आएंगी.

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