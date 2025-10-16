बिग बॉस 19 की बढ़ी टीआरपी, पर टॉप 5 से बाहर, अनुपमा या तुलसी किसने जीता नंबर वन का खिताब?

टीवी शोज लवर का इंतजार खत्म हो गया है. 40वें हफ्ते की टीआरपी आ गई है. इस बार टॉप 5 में खास हेर-फेर नहीं दिखा है. हालांकि, रियलिटी शो बिग बॉस 19 और पति पत्नी पंगा की टीआरपी में इजाफा जरुर हुआ है. आइए जानते हैं कौनसा शो किस नंबर पर है.

नंबर वन है अनुपमा

रुपाली गांगुली का शो अनुपमा नंबर वन बना हुआ है. ये शो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. अनुपमा को फैंस पहले दिन से बहुत पसंद कर रहे हैं.

वहीं दूसरे नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी बना हुआ है. इस शो में स्मृति ईरानी तुलसी के रोल में हैं. शो की कहानी फैंस को काफी एंटरटेन कर रही है. पिछले हफ्ते भी दोनों शोज इसी पोजिशन पर थे.

वहीं तीसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है आ गया है. शो पिछले हफ्ते चौथे नंबर पर था. इस बार चौथे नंबर पर उड़ने की आशा-सपनों का सफर आ गया है. इस शो की टीआरपी में थोड़ी गिरावट आई है. पिछले हफ्ते शो तीसरे नंबर पर था. वहीं पांचवे नंबर की बात करें तो तुम से तुम पांचवे नंबर पर है.





छठे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ गया है. पिछले हफ्ते शो सातवें नंबर पर था.

वहीं इस बार सातवें नंबर पर उड़ने की आशा आ गया है.

आठवें नंबर पर वसुधा है. वसुधा पिछले हफ्ते भी आठवें नंबर पर था.

नौंवे नंबर पर गंगा माई की बेटियां हैं. शो पिछले हफ्ते भी इसी पोजिशन पर था.

पति पत्नी और पंगा की बढ़ी टीआरपी

दसवें नंबर पर धमाल विद पति पत्नी और पंगा आ गया है. शो की टीआरपी में काफी इजाफा देखने को मिला है. पिछले हफ्ते शो 19वें नंबर पर था. शो को आनंदी यानी अविका गौर की शादी का खूब फायदा मिला है. बता दें कि पिछले एपिसोड में अविका गौर की शादी हुई थी.

बिग बॉस 19 का ऐसा रहा हाल

वहीं बिग बॉस की बात करें तो शो की टीआरपी बढ़ी है. बिग बॉस पिछले हफ्ते 14वें नंबर पर था. वहीं अब 12वें नंबर पर आ गया है.