अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?

टीवी की दुनिया के कई एक्टर्स लग्जरी घरों में रहते हैं. अंकिता लोखंडे से लेकर शिवांगी जोशी तक आलीशान घरों में रहती हैं. आइए जानते हैं उनके घरों की कीमत क्या है.

अंकिता लोखंडे

अंकिता लोखंडे टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. वो लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. अंकिता लोखंडे मुंबई में पति विक्की जैन के साथ रहती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अंकिता के घर की कीमत 50 करोड़ रुपये है. अंकिता और विक्की ने इस घर को काफी सुंदर तरीके से सजाया है. अंकिता ने कई बार अपने घर का टूर भी दिया है. वो अक्सर इस घर में पार्टी भी करती हैं.

शिवांगी जोशी

शिवांगी जोशी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शोज करके फेम पाया. शिवांगी देहरादून से आती हैं. वहां उनका एक घर है. उस घर की कीमत 14 करोड़ रुपये है. वहीं मुंबई में भी उनका एक घर है. उन्होंने मलाड में एक अपार्टमेंट लिया है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये है.

View this post on Instagram A post shared by शिवांगी जोशी (@shivangijoshi18)

शहनाज गिल

शहनाज गिल को पंजाब की कटरीना कैफ कहा जाता है. शहनाज गिल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उन्होंने बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था. इस शो से उन्हें बहुत पहचान मिली. शहनाज गिल अब लग्जरी लाइफ जीती हैं. उनका मुंबई में घर है. housing.com की रिपोर्ट्स हैं कि उनके घर की कीमत 12 करोड़ रुपये है.

View this post on Instagram A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

अर्जुन बिजलानी

अर्जुन बिजलानी को इन दिनों शो राइज एंड फॉल में देखा जा रहा है. इस शो में अर्जुन बिजलानी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अर्जुन लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनका अपार्टमेंट अंधेरी वेस्ट में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके घर की कीमत 10 करोड़ रुपये है.

View this post on Instagram A post shared by Arjun Bijlani 🧿 (@arjunbijlani)

कपिल शर्मा

कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी से फैंस को खूब एंटरटेन करते हैं. कपिल अब फिल्मों में भी काम करने लगे हैं. कपिल शर्मा का मुंबई में लग्जरी घर है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने 2012 में घर खरीदा था. अब इस घर की कीमत 15 करोड़ रुपये है.