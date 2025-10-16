हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?

अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?

टीवी एक्टर्स भी लग्जरी लाइफ जीते हैं. कई स्टार्स ने तो अपने लग्जरी घर का टूर भी दिया है. आइए जानते हैं किस एक्टर का घर कितना महंगा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 16 Oct 2025 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की दुनिया के कई एक्टर्स लग्जरी घरों में रहते हैं. अंकिता लोखंडे से लेकर शिवांगी जोशी तक आलीशान घरों में रहती हैं. आइए जानते हैं उनके घरों की कीमत क्या है.

अंकिता लोखंडे
अंकिता लोखंडे टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. वो लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. अंकिता लोखंडे मुंबई में  पति विक्की जैन के साथ रहती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अंकिता के घर की कीमत 50 करोड़ रुपये है. अंकिता और विक्की ने इस घर को काफी सुंदर तरीके से सजाया है. अंकिता ने कई बार अपने घर का टूर भी दिया है. वो अक्सर इस घर में पार्टी भी करती हैं.

शिवांगी जोशी
शिवांगी जोशी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शोज करके फेम पाया. शिवांगी देहरादून से आती हैं. वहां उनका एक घर है. उस घर की कीमत 14 करोड़ रुपये है. वहीं मुंबई में भी उनका एक घर है. उन्होंने मलाड में एक अपार्टमेंट लिया है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by शिवांगी जोशी (@shivangijoshi18)

शहनाज गिल
शहनाज गिल को पंजाब की कटरीना कैफ कहा जाता है. शहनाज गिल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उन्होंने बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था. इस शो से उन्हें बहुत पहचान मिली. शहनाज गिल अब लग्जरी लाइफ जीती हैं. उनका मुंबई में घर है. housing.com की रिपोर्ट्स हैं कि उनके घर की कीमत 12 करोड़ रुपये है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

अर्जुन बिजलानी
अर्जुन बिजलानी को इन दिनों शो राइज एंड फॉल में देखा जा रहा है. इस शो में अर्जुन बिजलानी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अर्जुन लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनका अपार्टमेंट अंधेरी वेस्ट में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके घर की कीमत 10 करोड़ रुपये है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arjun Bijlani 🧿 (@arjunbijlani)

कपिल शर्मा
कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी से फैंस को खूब एंटरटेन करते हैं. कपिल अब फिल्मों में भी काम करने लगे हैं. कपिल शर्मा का मुंबई में लग्जरी घर है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने 2012 में घर खरीदा था. अब इस घर की कीमत 15 करोड़ रुपये है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Great Indian Kapil Show Only On Netflix (@thegreatindiankapilshow)

और पढ़ें
Published at : 16 Oct 2025 01:22 PM (IST)
Tags :
Arjun Bijlani Ankita Lokhande
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement

वीडियोज

महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
सीट शेयरिंग को लेकर BJP का महागठबंधन पर तंज
आज से बिहार दौरे पर Amit Shah, BJP कोर ग्रुप के नेताओं के साथ करेंगे बैठक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
बॉलीवुड
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
ट्रेंडिंग
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
नौकरी
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
हेल्थ
World Spine Day: क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget