TRP Report: 'अनुपमा' नंबर 1, लगातार घट रही 'तारक मेहता' की टीआरपी, सलमान खान के 'बिग बॉस' का भी बुरा हाल

TRP Report: 'अनुपमा' नंबर 1, लगातार घट रही 'तारक मेहता' की टीआरपी, सलमान खान के 'बिग बॉस' का भी बुरा हाल

हर बार की तरह इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट भी सामने आ चुकी है.पिछले कई हफ्तों से अनुपमा टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है. लेकिन तारक मेहता का लगातार बुरा हाल होता जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Oct 2025 11:10 AM (IST)
38वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ चुकी है. इस हफ्ते भी लिस्ट में अनुपमा ने ही नंबर वन का ताज हासिल किया है. वहीं, तमाम ट्विस्ट एंड टर्न दिखाने के बाद भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी नंबर 1 बनने से चूक गया है.चलिए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की टीआरपी लस्ट पर..

अनुपमा:-रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' छोटे पर्दे पर खूब धमाका कर रहा है. शो ने इस बार टीआरपी लिस्ट में 2.3 रेटिंग के साथ पहला स्थान हासिल किया है. बता दें इन दिनों मेकर्स अनुपमा की कहानी को दिलचस्प बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.


क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2:- स्मृति ईरानी इन दिनों रुपाली गांगुली को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही हैं. दरअसल, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने लिस्ट में 2.2 रेटिंग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है.


उड़ने की आशा:-कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरा के शो 'उड़ने की आशा' ने टीआरपी लिस्ट में पूरी दम दिखाने की कोशिश की है. इस हफ्ते 1.9 रेटिंग के साथ इस शो ने लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है.


ये रिश्ता क्या कहलाता है:- स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' कि नैय्या डूबती हुई दिखाई दे रही है. टीआरपी लिस्ट में इस शो ने 1.8 रेटिंग के साथ चौथा स्थान हासिल किया है.


तुम से तुम तक:-शरद केलकर और निहारिका चौकसे के शो 'तुम से तुम तक' ने टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बनानी शुरू दी है. इस शो ने 1.7 रेटिंग के साथ इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में पाँचवा स्थान हासिल किया है.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा:- कुछ वक्त पहले 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 पर था.लेकिन अब वो टॉप 5 से बाहर हो चुका है. इस हफ्ते शो ने 1.5 रेटिंग के साथ छठा स्थान हासिल किया है.पिछले हफ्ते इस शो को 1.7 रेटिंग मिली थी लेकिन स्थान छठा ही था.


बिग बॉस 19:- सलमान खान के शो 'बिग बॉस' का तो टीआरपी लिस्ट में बहुत बुरा हाल देखने को मिल रहा है. टॉप 5 तो छोड़ो इस शो को टॉप 10 में भी जगह नहीं मिली है.1.1 रेटिंग के साथ इस शो ने 20वां स्थान हासिल किया है.


ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: 'नॉयना' का बुरा हाल करेगा 'मिहिर', 'तुलसी' तोड़ेगी वृंदा की सगाई

 

Published at : 04 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Anupama TV Serial TRP List TRP List
