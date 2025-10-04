स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है. तुलसी को लगने लगा है कि उसने परिधि पर आरोप लगाकर गलत कर दिया है. क्योंकि मिहिर अब उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं है.

इधर, मिहिर पर नॉयना डोरे डाल रही है. मिहिर को इस दौरान पता चलता है कि उसके कपड़े गायब हो चुके हैं. ऐसे में मिहिर के कपड़े लेकर तुलसी ऑफिस पहुंचती है. तुलसी को वहां जाकर समझ आता है कि जल्द से जल्द इस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए.

तुलसी-मिहिर की गलतफहमी होगी दूर

इसी बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तगड़ा धमाका होने वाला है. शो के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि वृंदा को बचाने के लिए तुलसी उसके घर जाएगी. वो ऐलान करेगी कि वृंदा की शादी अंगद से करवा देगी. इसी बीच मिहिर और तुलसी जल्द ही नॉयना के सामने बात करके अपनी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं.

अब मिहिर भी तुलसी को माफ करने का फैसला ले लेगा.कड़वाहट खत्म होने के बाद अब मिहिर अपने घर जाने का फैसला लेगा. इस बात को जान नॉयना को बहुत बुरा लगने वाला है.अपकमिंग एपिसोड में तुलसी और मिहिर एक इवेंट में पहुंचने वाले हैं. मिहिर को वहां सम्मानित किया जाएगा.

परिधि का प्लान होगा फ्लॉप

मिहिर इस दौरान सबके सामने तुलसी की जमकर तारीफ करने वाला है.जमाने के सामने तुलसी को मिहिर अपनी कंपनी का डायरेक्टर बताने वाला है. नॉयना को समझ आ जाएगा कि मिहिर ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया है.घर आकर नॉयना खूब हंगामा करने वाली है.वो फैसला करेगी कि हर हाल में मिहिर को हासिल करके रहेगी.तुलसी और मिहिर के रीयूनियन को देख परिधि को सांप सूंघ जाएगा.

