44वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ गई है. इस बार टॉप 10 शोज में कौन-कौन से शोज शामिल हैं आइए जानते हैं. हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा नंबर वन की पॉजिशन पर है.

पहले नबंर पर अनुपमा

रुपाली गांगुली का ये शो अनुपमा फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. शो में हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है. अनुपमा की जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है.

वहीं दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 बना है. ये शो जब से शुरू हुए है तब से दूसरे नंबर पर है. शो में इन दिनों तुलसी विरानी के बेटे की शादी का प्लॉट चल रहा है. तुलसी के बेटे की जिससे शादी हो रही है वो उससे प्यार नहीं करता है. वो वृंदा से प्यार करता है और अब वृंदा से भागकर शादी कर लेगा. इसके बाद तुलसी की जिंदगी में तूफान आएगा. मिहिर तुलसी पर भड़केगा और तुलसी संग अपना रिश्ता तोड़ना चाहेगा.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

तीसरे नंबर पर उड़ने की आशा- सपनों का सफर है.

वहीं चौथे नंबर पर तुम से तुम तक है.

पांचवें नंबर पर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ गया है. शो की टीआरपी में इजाफा हुआ है. पिछली बार शो सातवें नंबर पर था.

छठे नंबर पर राजन शाही का ये रिश्ता क्या कहलाता है. शो की टीआरपी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है. शो कई सालों से फैंस को एंटरटेन कर रहा है.

सातवें नंबर पर उड़ने की आशा है.

आठवें नंबर पर वसुधा है.

वहीं नौवें नंबर पर गंगा माई की बेटियां हैं. ये शो कुछ समय पहले ही शुरू हुआ था. शो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

दसवें नंबर पर बिग बॉस 19 है.

बता दें कि पति पत्नी और पंगा की टीआरपी में भी इस बार गिरावट देखने को मिली है.