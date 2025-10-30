हर हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स जानने के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं. फैंस के फेवरेट शो किस नबंर पर हैं, ये जानने के लिए पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं. अब 42वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट आ गई है. इस बार किस शो ने नंबर वन की कुर्सी अपने नाम की और कौन सा शो टॉप 10 में है आइए जानते हैं.

इस बार अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कांटे की टक्कर देखने को मिली है. अनुपमा पहले नंबर पर है और क्योंकि सास भी कभी बहू थी दूसरे नंबर पर है. अनुपमा को 2.1 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. वहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी को भी 2.1 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. हालांकि, रीच के मामले में अनुपमा आगे है. अनुपमा के ड्रामे और तुलसी की पर्सनल लाइफ में आए तूफान वाले प्लॉट ने फैंस को दोनों शोज के साथ जोड़े हुए रखा है.

