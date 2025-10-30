अनुपमा और क्योंकि सास भी बहू थी में कांटे की टक्कर, जानें टीआरपी में किसने मारी बाजी, टॉप 10 शोज की लिस्ट
टीआरपी लिस्ट के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. अब 42वें हफ्ते की टीआरपी आ गई है. आइए जानते हैं इस बार किस शो ने बाजी मारी है.
हर हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स जानने के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं. फैंस के फेवरेट शो किस नबंर पर हैं, ये जानने के लिए पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं. अब 42वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट आ गई है. इस बार किस शो ने नंबर वन की कुर्सी अपने नाम की और कौन सा शो टॉप 10 में है आइए जानते हैं.
इस बार अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कांटे की टक्कर देखने को मिली है. अनुपमा पहले नंबर पर है और क्योंकि सास भी कभी बहू थी दूसरे नंबर पर है. अनुपमा को 2.1 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. वहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी को भी 2.1 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. हालांकि, रीच के मामले में अनुपमा आगे है. अनुपमा के ड्रामे और तुलसी की पर्सनल लाइफ में आए तूफान वाले प्लॉट ने फैंस को दोनों शोज के साथ जोड़े हुए रखा है.
View this post on Instagram
- वहीं तीसरे नबंर पर उड़ने की आशा- सपनों का सफर है. इस शो को फैंस बहुत पसंद करते हैं.
- चौथे नंबर पर राजन शाही का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है. ये शो सालों से फैंस को एंटरटेन कर रहा है. इन दिनों शो में चौथी जेनरेशन की कहानी दिखाई जा रही है. इस शो की कहानी फैंस को कनेक्ट करती है.
- पांचवें नंबर पर शो उड़ने की आशा है. नहीं छठे नंबर पर तुम से तुम तक है. शरद केलकर का ये शो छा गया है. शो 2025 में ही शुरू हुआ. शो में शरद निहारिका चौकसे के अपोजिट रोल में हैं.
- सातवें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चशमा है. वहीं आठवें नंबर पर बिग बॉस है. बिग बॉस पर भी फैंस प्यार लुटा रहे हैं. नौंवे नंबर पर शो वसुधा है और दसवें नंबर पर गंगा माई की बेटियां हैं. वहीं रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा 11वें नंबर पर है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL