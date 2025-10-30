महिमा चौधरी ने कर ली संजय मिश्रा संग शादी? दुल्हन के जोड़े में दिए पोज, बोलीं- शादी में नहीं आए पर मिठाई खाकर जाना
महिमा चौधरी और संजय मिश्रा का एक वीडियो वायरल है. इसमें महिमा को दुल्हन के जोड़े में देखा जा सकता है. उन्होंने पैपराजी से कहा कि मिठाई खाकर जाना.
एक्ट्रेस महिमा चौधरी इन दिनों खबरों में हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो संजय मिश्रा के साथ नजर आईं. उन्होंने संजय मिश्रा के साथ पोज दिए. दोनों दूल्हा और दुल्हन के जोड़े में दिखे. दोनों ने पैपराजी को पोज दिए. इसी के साथ महिमा ने कहा कि आप लोग शादी में नहीं आ पाए, मिठाई जरुर खाकर जाइएगा.
महिमा चौधरी और संजय मिश्रा का वीडियो वायरल
इसके बाद महिमा और संजय की शादी को लेकर खबरें आने लगीं. वायरल वीडियो में महिमा को पिंक साड़ी में देखा गया. उन्होंने सिर पर दुपट्टा ओढ़ा था. साथ ही हैवी जूलरी पहनी थी. उन्होंने हाथों में भी चूड़ियां पहनी हुई थी. वो पूरे दुल्हन के लुक में थी. वहीं संजय मिश्रा व्हाइट कुर्ता पायजामा के साथ नेहरू जैकेट पहने दिखे. लेकिन आपको बता दें कि इन खबरों में सच्चाई नहीं है. उन्होंने शादी नहीं की है. दरअसल, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है.
महिमा और संजय ने अपकमिंग फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी के लिए प्रमोशनल वीडियो बनवाया था. इस फिल्म को सिद्धांत राज बना रहे हैं. फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है.
महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की पर्सनल लाइफ
बता दें कि महिमा चौधरी ने 2006 में बॉबी मुखर्जी के साथ शादी की थी. उन्होंने 2007 में बेटी का वेलकम किया. इसके बाद 2013 में उन्होंने तलाक ले लिया. वहीं संजय मिश्रा ने दो बार शादी की. उन्होंने पहली शादी रोशनी अचरेजा संग शादी की. उन्हें इस शादी से एक बेटा है. लेकिन ये शादी चली नहीं. फिर संजय ने किरण मिश्रा के साथ दूसरी शादी की.
फिल्म की बात करें तो इसमें महिमा चौधरी, संजय मिश्रा के अलावा व्योम और पलक ललवानी भी अहम रोल में हैं. फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है. फिल्म की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है.
