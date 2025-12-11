कपिल शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किसी किस को प्यार करूं 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच उनके शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन का प्रोमो रिलीज हुआ है, जो जल्द ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा. अब इन कामों से वक्त निकालकर कपिल ने अपनी बेटी को एक इमोशनल पोस्ट के जरिए बर्थडे विश किया है.

कपिल ने इंस्टाग्राम पर अनायरा की एक फोटो शेयर की, जिसमें वो अपनी लाडली को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा,'जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी प्यारी लाडो. यकीन नहीं होता कि तुम आज छह साल की हो गई.'

बेटी के लिए कपिल शर्मा ने लिखा इमोशनल पोस्ट

कपिल ने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने खुशी का असली मतलब अनायरा के आने के बाद समझा. उन्होंने लिखा,'मैं सालों से लोगों को हंसाता आ रहा हूं, लेकिन असली खुशी क्या होती है, ये तुमने मुझे सिखाया. तुम सचमुच अपने नाम की तरह हो, घर की खुशी, घर की रौनक.'

कपिल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा,'अनायरा, हमारी जिंदगी में इतना प्यार और मुस्कान भरने के लिए धन्यवाद. पापा अभी शूट पर हैं, लेकिन जैसे ही काम खत्म होगा, सीधे तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ जाएंगे. तुम जानती हो न, पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं. फिलहाल, मैं हमारी फोटो पर तुम्हारा पसंदीदा गाना लगा रहा हूं. भगवान मेरी लाडो को हमेशा खुश रखे.'

कपिल के पोस्ट शेयर करते ही फैंस से लेकर सेलेब्स तक ने बधाईयों का तांता लगा दिया. वहीं, प्रियंका चोपड़ा ने अनायरा माफी मांगी. प्रियंका ने कपिल शर्मा के पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए लिखा,'हैप्पी बर्थडे अनायरा, सॉरी, मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हारी बर्थडे पार्टी से दूर रखा.





दरअसल, कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 के पहले एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा नजर आने वाली है. ऐसे में प्रियंका और कपिल साथ में शूट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो पाए. इसी वजह से प्रियंका चोपड़ा ने माफी मांगी.

